El PSOE pide en el Ayuntamiento que la alcaldesa proteja a las mujeres granadinas ante fallos de los cribados

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha dado a conocer este viernes una moción que la formación eleva al pleno de octubre, la semana que viene, para que el gobierno de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, «no se ponga de perfil ante el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía».

Ha pedido en este contexto que Carazo defienda a las mujeres «afectadas en la capital por la gestión» del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha avanzado que su grupo instará al Ayuntamiento de Granada a que «asuma sus competencias como administración más cercana y dé respuesta ante un asunto de este calado, protegiendo, defendiendo y exigiendo responsabilidades al Gobierno andaluz», según ha informado el PSOE en una nota.

Así, ha detallado que la propuesta exige al gobierno de Carazo que el Ayuntamiento asuma un papel activo en la solución de la «crisis de los cribados del cáncer de mama» y se ha referido a «la falta de transparencia» del Ejecutivo andaluz y a «la pasividad» del PP en Granada, «ante un problema de salud pública de estas dimensiones y ante la falta de información sobre el impacto en la capital».

En este contexto, Ruz ha reivindicado que la detección precoz es esencial y que la cobertura en Granada capital, actualmente «en el 70 por ciento, está lejos del estándar europeo del 80 por ciento, cayendo hasta el 25 o 30 por ciento en algunos barrios periféricos».

Por ello, la moción del PSOE exige al Ayuntamiento coordinarse con la Delegación de Salud para garantizar la llegada de la unidad móvil a estas zonas, realizar campañas de sensibilización, y reclamar a la Junta de Andalucía «transparencia en los datos, un plan urgente de refuerzo del programa y una auditoría externa».

Al respecto, la líder de la oposición municipal ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar una mesa de acción conjunta entre el Ayuntamiento y la Delegación de Salud de la Junta en Granada, en la que las concejalías de Salud e Igualdad diseñen estos planes «de comunicación, de información y de concienciación sobre la importancia de realizarse las pruebas diagnósticas».

Respuesta del Ayuntamiento

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, ha explicado que el Ayuntamiento colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y «está a disposición de cualquier colectivo» para «colaborar en todo aquello que sea posible».

Se trata de «fomentar e informar a las mujeres de la importancia de hacerse esas pruebas para la detección precoz de este tipo de enfermedades», ha indicado Saavedra, que en cualquier caso ha rechazado el «politiqueo en este caso de la señora Ruz».

«Estamos hablando de algo muy serio que merece un poquito más de seriedad en el debate y yo le pediría a la señora Ruz también que se tomen estas cosas en serio» como el portavoz del gobierno local ha dicho que lo ha hecho la Junta de Andalucía «y muy especialmente el presidente» para «asumir el error» y «escuchar» en orden a posteriormente «tomar medidas contundentes y, además, de un calado muy importante, tanto en el ámbito económico como en el ámbito personal».