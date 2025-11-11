Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita del grupo municipal socialista a la puerta de Fajalauza. Ideal

El PSOE pide acabar con los botellones y limpiar las pintadas de la puerta de Fajalauza

La portavoz socialista, Raquel Ruz, insiste en los problemas de vandalismo y seguridad en este entorno

Ideal

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

El grupo municipal socialista, liderado por su portavoz, Raquel Ruz, ha comparecido este martes junto a vecinos del Albaicín en el entorno de la Puerta ... de Fajalauza, un elemento patrimonial «clave» del distrito, para denunciar el «estado absolutamente deplorable» en el que se encuentra. Durante la visita han insistido en el «deterioro de este Bien de Interés Cultural, que presenta vandalismo, acumulación de basura y es foco de botellones». En este contexto, la portavoz socialista, Raquel Ruz, ha detallado que «la puerta de Fajalauza está totalmente vandalizada con pintadas, y los vecinos nos han alertado que, en la terraza superior, se hacen botellones, dejando basura y restos insalubres por todos lados».

