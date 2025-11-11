El PSOE pide acabar con los botellones y limpiar las pintadas de la puerta de Fajalauza

El grupo municipal socialista, liderado por su portavoz, Raquel Ruz, ha comparecido este martes junto a vecinos del Albaicín en el entorno de la Puerta ... de Fajalauza, un elemento patrimonial «clave» del distrito, para denunciar el «estado absolutamente deplorable» en el que se encuentra. Durante la visita han insistido en el «deterioro de este Bien de Interés Cultural, que presenta vandalismo, acumulación de basura y es foco de botellones». En este contexto, la portavoz socialista, Raquel Ruz, ha detallado que «la puerta de Fajalauza está totalmente vandalizada con pintadas, y los vecinos nos han alertado que, en la terraza superior, se hacen botellones, dejando basura y restos insalubres por todos lados».

En este contexto, Ruz ha criticado duramente la «dejadez del Partido Popular ante el vandalismo y los graves problemas de seguridad que afectan a este entorno», y ha señalado que el arco monumental se encuentra cubierto de pintadas y suciedad.

La representante socialista ha reclamado que el consistorio dote la zona de alumbrado público. Ruz también ha vuelto a reclamar la instalación de luces para el camino peatonal junto al arco y la muralla.

Por su parte, el concejal Juanjo Ibáñez ha vinculado la situación de la Puerta de Fajalauza con la problemática general del barrio y ha señalado que «nos encontramos con una puerta y una muralla con más de mil años de antigüedad que son objeto de una vandalización constante y continua».

Para concluir, la presidenta de los vecinos, Margarita Marín, ha reclamado «una actuación urgente en materia de mantenimiento y alumbrado».