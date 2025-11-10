El PSOE se persona como acusación en la trama de las oposiciones de Policía

El PSOE de Granada se ha personado como acusación en la instrucción por presuntos amaños de las oposiciones de la Policía Local que desarrolla el ... juzgado de Instrucción Número 4, mientras que el equipo de Gobierno demanda cautela y pide que se respete la labor de la justicia y destaca el trabajo por estabilizar a un cuerpo dañado por los escándalos.

La portavoz municipal, Raquel Ruz, ha declarado que este caso que investigan los juzgados marca «un antes y un después en la decencia política de Granada». Al respecto, y tras ir conociéndose los hechos adelantados por IDEAL, la líder de la oposición ha reclamado al Partido Popular de Granada y la alcaldesa Marifrán Carazo que expliquen inmediatamente el papel de César Díaz en el grupo de Whatsapp, KGB, con oficiales y agentes y destituyan o aparten de inmediato a Ana Agudo, responsable de seguridad ciudadana de Granada, por «silencio cómplice».

Ruz ha señalado que los informes de la UDEF que trasladan los medios de comunicación son «demoledores», recogiendo literalmente que había «una armoniosa simbiosis entre los jefes policiales investigados y el PP para el hostigamiento político del gobierno del exalcalde Paco Cuenca». Consideran que los investigados no se limitaban a amañar oposiciones para sus yernos y allegados, sino que perseguían la búsqueda del 'control' del Cuerpo y la obtención de 'rédito político' para el Partido Popular. La portavoz ha insistido en que el Grupo Socialista no puede permitir que una trama así quede impune por lo que ha anunciado la personación de los concejales socialistas como acusación particular.

En este grupo, el entonces portavoz del PP, César Díaz Ruiz, pedía información confidencial y documentos internos de la Policía, que le eran entregados «eficaz y solícitamente» por algunos de los policías ahora investigados. El objetivo, dicen los propios investigadores de la UDEF, era utilizar esta información como 'información privilegiada' y 'someter a desgaste' al gobierno municipal, buscando un 'beneficio personal en forma de rédito político'.

En este contexto, Ruz ha concluido que la UDEF es clara, «estos policías y el señor Díaz actuaban en 'armoniosa simbiosis', donde los amaños eran la moneda de cambio para el hostigamiento político, asegurando los policías el liderazgo en el cuerpo cuando el PP regresara al poder, lo que ponen en evidencia que estamos ante un nuevo caso del que el PP tendrá que dar muchas explicaciones».

Depurar responsabilidades

La portavoz ha recordado que la ciudad ha tenido que «pasar la vergüenza de ver a un jefe de la Policía Local detenido por la UDEF, situación que nos ha recordado a lo que tuvimos que vivir en este ayuntamiento en el año 2016 por culpa del PP», y ha lamentado que «de nuevo, llega el Partido Popular y llegan los líos, volviendo a ser noticia nacional por los registros de la UDEF dentro de las instancias del ayuntamiento».

Por todo esto, la líder de la oposición ha exigido a la alcaldesa, Marifrán Carazo, que asuma su responsabilidad política ante la trama de corrupción en la Policía Local, al tiempo que le ha reclamado que devuelva el honor al cuerpo, «dando la cara y adoptando decisiones que garanticen que ninguno de los investigados siga ostentando puestos de máxima responsabilidad y de libre designación». Para Ruz, «la señora Carazo sigue mirando para otro lado», y le ha cuestionado que «siga amparando a los cabecillas de la trama».

Al respecto, la socialista ha recordado a esta polémica se le suma «la indignidad» del caso Viogen, hechos que Ruz ha reseñado de inaceptables «porque Granada merece un gobierno que esté a la altura de su dignidad y no en el centro de un lodazal judicial».

Por su parte, la concejal de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo (PP), ha declarado que el gobierno trata de estabilizar al cuerpo policial y adoptará todas las medidas que la justicia considere oportunas. «El PSOE son la verdadera definición de incoherencia y cinismo. Ella misma era la delegada de protección ciudadana cuando se realizaron unas oposiciones que están siendo investigadas y se le nota demasiado preocupada. Lo que estamos conociendo ahora viene de mandatos anteriores y en cuanto hemos tenido conocimiento lo hemos puesto en manos de la justicia y nos toca arreglar lo que se ha hecho en mandatos anteriores. Hemos incorporado a un jefe de policía que no tiene nada que ver con lo anterior, además hemos revisado como se hacen los procedimientos de acceso a la Policía, eliminando cualquier tipo de interferencia y estabilizando un cuerpo que ha sido sacudido por los escándalos», ha aseverado.

«Nos toca limpiar los que otros han hecho. Queda esperar y dejar que la justicia siga su curso, que culmine este proceso tras el que se adoptarán las medidas que nos dicte la jueza», ha concluido Agudo.