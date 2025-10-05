El PSOE granadino lamenta que el Pabellón Mulhacén esté «cerrado a cal y canto» por «falta de soluciones» El viceportavoz socialista ha recordado que el Pabellón Mulhacén es el resultado de un convenio urbanístico «problemático», donde recientemente «se decretó la ilegalidad de los negocios de hostelería afincados en la zona»

El viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha advertido este domingo que el Pabellón Mulhacén, en el Zaidín, permanece «cerrada a cal y canto» desde hace más de dos años por «la inacción y la falta de soluciones» del gobierno de Marifrán Carazo.

Castillo ha afirmado que la alcaldesa ha convertido el recinto, situado en la calle Torre de la Pólvora, en una «instalación fantasma» que se está echando a perder, «privando de un servicio esencial a los vecinos del barrio». «Estamos hablando de una instalación deportiva para el Zaidín que, desde que entró Carazo, está cerrada, sin actividad», ha manifestado Castillo.

El viceportavoz socialista ha recordado que el Pabellón Mulhacén es el resultado de un convenio urbanístico «problemático», donde recientemente «se decretó la ilegalidad de los negocios de hostelería afincados en la zona». Para Castillo, esta situación es «el ejemplo más palpable de la gestión urbanística del PP en la capital, con chapuzas y especulación como máxima impronta».

«Más de una década después, seguimos sufriendo las consecuencias de la gestión del PP en materia urbanística. No sabemos qué puede costar a las arcas municipales las ilegalidades reconocidas por un juzgado y que llevemos años con instalaciones fantasmas cerradas», ha lamentado Castillo. El concejal ha criticado, además, que en el pabellón se iba a ubicar el Palacio de Hielo, una pista que fue «clausurada» por la derecha, dejando la instalación sin ningún uso alternativo.

Por otro lado, ha subrayado que existen varias fórmulas para reabrir la dotación, señalando la inconcebible falta de voluntad política por parte del actual gobierno municipal. Al respecto, ha incidido en que, «lo que no es concebible bajo ningún concepto es que una instalación de una dotación municipal permanezca cerrada. Hay muchas fórmulas: se podría haber abierto, como hicimos durante nuestro mandato, a través de una concesión, o se podía abrir y que lo explote el Ayuntamiento directamente, reconvertirlo en un gimnasio. Pero el gobierno de Carazo solo ofrece inacción», ha concluido Castillo, instando a la alcaldesa a buscar una solución «urgente» para poner el Pabellón Mulhacén a disposición de los vecinos del Zaidín.