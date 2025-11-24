Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Paco Cuenca y Jacobo Calvo.

El PSOE de Granada pide a la Junta aprovechar los 1.200 millones del Plan de Vivi¡enda para frenar la escalada de precios

El viceportavoz socialista Paco Cuenca denuncia que «mientras el alquiler supera los 800 euros de media y los precios se duplican, la Junta rechaza ejercer sus competencias y prefiere la confrontación con el Gobierno de España»

Ideal

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:01

Comenta

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado al Pleno una moción para exigir a la Junta de Andalucía «medidas urgentes ante ... la emergencia habitacional que sufre la capital». La iniciativa insta al gobierno autonómico a ejecutar la totalidad de los 1.197 millones de euros asignados a Andalucía en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y a desplegar competencias propias para frenar «unos precios que están expulsando a los vecinos de sus barrios».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  6. 6

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  7. 7 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  8. 8 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  9. 9 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada
  10. 10

    Condenan a un menor por agredir a un policía y lanzar litronas contra el coche patrulla en un macrobotellón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE de Granada pide a la Junta aprovechar los 1.200 millones del Plan de Vivi¡enda para frenar la escalada de precios

El PSOE de Granada pide a la Junta aprovechar los 1.200 millones del Plan de Vivi¡enda para frenar la escalada de precios