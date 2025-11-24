El PSOE de Granada pide a la Junta aprovechar los 1.200 millones del Plan de Vivi¡enda para frenar la escalada de precios

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado al Pleno una moción para exigir a la Junta de Andalucía «medidas urgentes ante ... la emergencia habitacional que sufre la capital». La iniciativa insta al gobierno autonómico a ejecutar la totalidad de los 1.197 millones de euros asignados a Andalucía en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y a desplegar competencias propias para frenar «unos precios que están expulsando a los vecinos de sus barrios».

El viceportavoz socialista, Paco Cuenca, ha calificado de «desidia la gestión del gobierno de Juanma Moreno, frente al Gobierno de España, que de manera positiva y leal ha puesto a disposición de Andalucía prácticamente 1.200 millones de euros para políticas de vivienda, «sin duda una herramienta imprescindible y de financiación para que las autonomías actúen. Lamentablemente», ha añadido el socialista, «el PP en Andalucía al igual que está haciendo con la sanidad y la educación, en materia de vivienda ha decidido mirar para otro lado».

El exalcalde de Granada ha denunciado que «la inacción de la Junta responde a una estrategia de confrontación política que pagan los granadinos y las granadinas, en una ciudad donde se ha duplicado el precio del alquiler y el de compra. Hablamos de medias por encima de los 800 euros, y zonas especialmente tensionadas donde el alquiler en la capital ha alcanzado máximos históricos como en barrios como el Realejo donde se han superado los 12 €/m²».

Cuenca ha comparado esta situación con «el deterioro de otros servicios públicos» y se ha referido a cómo «Moreno mira para otro lado con las listas de espera en sanidad, con la falta de plazas de FP y ahora con la vivienda, porque su modelo es beneficiar el negocio de unos pocos, de los promotores y la sanidad privada, frente a los derechos de la mayoría».

Por su parte, el concejal Jacobo Calvo ha explicado que esta moción no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia propositiva frente al bloqueo del PP. Calvo ha recordado que el Grupo Socialista ya intentó en enero que se solicitara la declaración de Granada como zona tensionada para limitar precios, algo que el PP rechazó.

En este contexto ha reiterado que, «en Granada, no faltan herramientas para bajar el alquiler, falta voluntad política», al tiempo que ha criticado duramente el modelo urbanístico del gobierno local y autonómico. En este sentido, ha criticado que «el PP sólo busque el incentivo al promotor, el modelo del pelotazo y la especulación» y ha criticado que el PP en Andalucía haya subido un 14,5% el precio de la vivienda protegida para beneficiar a los constructores, «mientras se niegan a ayudar a los inquilinos y a los jóvenes».