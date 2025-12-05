El PSOE fuerza una comisión extraordinaria sobre la crisis en la Policía Local

La crisis de la Policía Local, con investigaciones abiertas por un presunto delito de amaño de oposiciones y por posibles malas prácticas en relación con ... las multas, será objeto de una comisión extraordinaria. El grupo municipal socialista ha forzado la convocatoria de la sesión, que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre a las 13:30 horas.

Según ha podido saber este periódico, el PSOE ha hecho uso de uno de los puntos del reglamento ordinario municipal para pedir la convocatoria y ha solicitado la comparecencia especial de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, así como del primer teniente de alcalde y portavoz municipal, Jorge Saavedra, y la edil de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo.

La cita tendrá lugar casi dos semanas después de que la cuestión de la Policía Local fuera objeto de debate en el pleno. A petición propia, la responsable del cuerpo dio cuenta de la gestión realizada por el equipo de gobierno en relación con la investigación en una sesión de alto voltaje que acabó no solo con choques verbales entre los partidos, sino también entre el público asistente.

«Hemos pedido la comparecencia por las noticias que se han ido publicando», ha explicado el viceportavoz socialista, Eduardo Castillo. «Entendemos que hay cuestiones, aunque se están investigando, han trascendido a la prensa y requieren de una explicación por parte de la alcaldesa, el portavoz y la concejala encargada de la Policía Local», ha añadido.

Por su parte, el portavoz municipal Jorge Saavedra ha recordado que tanto la edil de Seguridad Ciudadana como él mismo ya abordaron la cuestión en el último pleno, por lo que considera que la comisión «no es necesaria». «Es un tema que hemos tratado con transparencia, que está bajo investigación y consideramos que lo que toca es que la justicia haga su trabajo, esclarezca los hechos y determine lo que tenga que determinar», ha expresado.