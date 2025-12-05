Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PSOE fuerza una comisión extraordinaria sobre la crisis en la Policía Local

La formación requiere la comparecencia de la alcaldesa de Granada, así como del portavoz y la edil de Seguridad Ciudadana, el próximo 10 de diciembre

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:42

La crisis de la Policía Local, con investigaciones abiertas por un presunto delito de amaño de oposiciones y por posibles malas prácticas en relación con ... las multas, será objeto de una comisión extraordinaria. El grupo municipal socialista ha forzado la convocatoria de la sesión, que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre a las 13:30 horas.

