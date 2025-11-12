Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PSOE exige la «inmediata reposición» del parque infantil de Margarita Xirgú en Granada

Raquel Ruz ha criticado la situación del parque, que, según sus declaraciones, presenta deficiencias graves que afectan a la seguridad y disfrute de los ciudadanos

Europa Press

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:19

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, a través de su portavoz, Raquel Ruz, ha denunciado públicamente este miércoles el estado de «abandono y ... dejadez» en el que se encuentra el parque infantil Margarita Xirgu, cuya «inmediata reposición» ha exigido al equipo de gobierno local, del PP, al que ha instado a «actuar de forma urgente» también en su «reparación y mantenimiento».

