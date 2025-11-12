El PSOE exige la «inmediata reposición» del parque infantil de Margarita Xirgú en Granada

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, a través de su portavoz, Raquel Ruz, ha denunciado públicamente este miércoles el estado de «abandono y ... dejadez» en el que se encuentra el parque infantil Margarita Xirgu, cuya «inmediata reposición» ha exigido al equipo de gobierno local, del PP, al que ha instado a «actuar de forma urgente» también en su «reparación y mantenimiento».

Ruz ha criticado la situación del parque, que, según sus declaraciones, presenta deficiencias graves que afectan a la seguridad y disfrute de los ciudadanos. La portavoz ha señalado que «es inaceptable que un espacio tan importante para el barrio se encuentre en estas condiciones, con una zona de juegos para niños inexistente y totalmente desmantelada».

Según ha detallado el PSOE en una nota de prensa, la líder de la oposición municipal ha insistido en que «el parque Margarita Xirgu es un ejemplo más de la nefasta gestión del PP en el mantenimiento de los parques y jardines de nuestra ciudad», por lo que ha exigido a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que dé explicaciones al respecto.

La portavoz socialista ha detallado que las carencias «son evidentes y preocupantes, ya que los columpios y estructuras de juego están rotos y oxidados, suponiendo un riesgo real para la seguridad» de los niños que lo utilizan. «A esta situación se suma la falta de mantenimiento vegetal, con la vegetación y los setos sin podar, zonas de césped secas o con maleza, y árboles que necesitan revisión urgente».

«Además, el mobiliario urbano se encuentra dañado, con bancos rotos, papeleras desbordadas y una iluminación deficiente que convierte el parque en un espacio inseguro al caer la noche», han indicado Ruz, añadiendo que «las fuentes, esenciales para combatir el calor y para beber, llevan tiempo sin funcionar».

En este contexto, la portavoz del PSOE ha explicado que el mantenimiento de las zonas verdes es una competencia municipal directa y ha acusado al equipo de gobierno local de «desidia e indolencia» ante las demandas vecinales. Ruz ha urgido medidas inmediatas al gobierno del Ayuntamiento y lo ha emplazado a que «deje de mirar hacia otro lado y ponga en marcha un plan de choque que revierta esta situación de abandono».

Para concluir, la edil socialista ha anunciado que presentará una iniciativa en el próximo pleno municipal para reclamar la inclusión de una partida específica en los presupuestos para «la rehabilitación integral de este parque y otros espacios verdes con deficiencias».