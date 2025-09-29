El PSOE exige a Carazo que tumbe «de inmediato» la fotovoltaica del Fargue La formación se apoya en un informe de Icomos que expone el riesgo que existe de impacto sobre el patrimonio de Granada

Pablo Rodríguez Granada Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:17

El PSOE ha exigido este lunes a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que tumbe de inmediato la planta fotovoltaica prevista en el Fargue. La formación ha apoyado su reclamación en un informe de ICOMOS que alerta del riesgo que existe sobre el patrimonio protegido de la ciudad.

Junto al edil Juanjo Ibáñez, la portavoz del grupo, Raquel Ruz, ha recordado que fue el propio partido el que solicitó a la entidad que emitiera un dictamen sobre la iniciativa, contra la que se han opuesto los vecinos del barrio y entidades ecologistas. La dirigente ha recordado que el informe mantiene que puede a afectar a puntos protegidos y reconoce no haber recibido notificación ni por parte del Ayuntamiento ni de la Junta como miembros del Patronato de la Alhambra.

Ruz ha afeado la «inacción» de Carazo y de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en este asunto y se ha preguntado «por qué amparan intereses que no son los generales». «No han hecho nada e ICOMOS ha hablado claro», ha insistido la portavoz socialista, que ha lamentado también el «fraccionamiento de contratos» del proyecto. «No queda otra que la paralización inmediata de la planta», ha remarcado.