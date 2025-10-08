El PSOE exige a Carazo la paralización «inmediata» de la demolición del Cortijo de la Mariana

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, en las inmediaciones del Cortijo de la Mariana.

Europa Press Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:19 Comenta Compartir

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha comparecido este miércoles para exigir la paralización «inmediata» de la demolición del Cortijo de la Mariana o Huerta de las Flores, prevista para el próximo martes, 14 de octubre, a las 8,00 horas.

Según ha comunicado el PSOE provincial en una nota, la socialista ha calificado esta decisión como una «agresión irreversible a la historia y la identidad de Granada», que se suma a otras de «extrema gravedad» como la autorización por parte de Carazo de una planta fotovoltaica en el entorno del Fargue y la Alhambra.

La líder de la oposición ha recriminado «la nueva decisión de Carazo», a la que asegura que «no le duele Granada, porque no la lleva en la sangre», en alusión a la decisiones que en los últimos meses están atentando contra «señas de identidad vecinales» como los árboles de la avenida de Cervantes.

La portavoz ha mostrado su indignación «por todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad» y ha aseverado que «esta demolición programada no es un mero derribo, sino un acto de ensañamiento contra la Vega».

Asimismo, la socialista ha concretado que la antigua casería está declarada por la Junta de Andalucía como un «edificio de especial significación dentro de la Vega» y ha subrayado que el compromiso del anterior gobierno socialista era «desarrollar un proyecto complementario al original» con el que se obtuvieron los Fondos Europeos para rehabilitar y convertir la edificación «en un espacio cultural y dotacional para el barrio».

Al hilo, Rodríguez ha considerado que sería un «activo crucial de cara a la Capital Cultural de Granada 2031», y un atractivo más para este parque impulsado en el marco de la estrategia municipal 'Granada Respira' que «Carazo quiere esconder por todos los medios».

«Esta antigua huerta fue la casa del escritor Felipe Romero, un autor de relevancia para Granada», ha declarado, afirmando que demoler este cortijo supondría «arrancar de cuajo una infraestructura cultural potencial que tanto necesita el centro de la ciudad».

Al respecto, ha indicado que este cortijo es «mucho más que cuatro paredes», y lo ha definido como «la última huella viva de la cultura de la Vega en el corazón de la ciudad».

Finalmente, la portavoz socialista ha acusado a la alcaldesa de «desoír sistemáticamente» a los vecinos de los barrios, y ha incidido en que «la alcaldesa demuestra que no le duele Granada, pero tampoco le importan sus vecinos».