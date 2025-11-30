El PSOE exige a Carazo que convoque el Consejo Municipal de Cooperación Internacional «tras un año de apagón»

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Nuria Gutiérrez, ha exigido al equipo de gobierno la convocatoria urgente del Consejo Municipal de Cooperación ... Internacional, «un órgano que acumula ya un año sin reunirse, al igual que su Comisión Ejecutiva». La edil ha denunciado «esta situación de absoluta parálisis que impide a las ONGs que trabajan sobre el terreno asesorar, orientar y hacer seguimiento de las políticas municipales de solidaridad».

Gutiérrez ha vinculado directamente esta falta de convocatoria con el «desmantelamiento de la cooperación internacional ejecutado por el Partido Popular«. La concejala ha recordado que »ya en el pasado pleno de octubre interpeló al gobierno local sobre la eliminación de los fondos destinados a proyectos de cooperación, una decisión que ha dejado a Granada sin herramientas propias para actuar en zonas desfavorecidas«.

«Mucho nos tememos que la alcaldesa no ha convocado el Consejo simplemente por no decirles a las ONGs que no va a haber presupuesto», ha sentenciado la edil socialista. Gutiérrez ha subrayado que este «silencio administrativo está privando a Granada de su voz en materia solidaria, impidiendo que el Ayuntamiento escuche a quienes mejor conocen la realidad de la pobreza y la desigualdad global«.

La socialista ha insistido en «la necesidad imperiosa de que el Ayuntamiento rectifique su deriva actual y recupere la partida de Cooperación Internacional en los presupuestos municipales de 2026. Granada siempre ha sido una ciudad solidaria, una ciudad que mira más allá de nuestras fronteras y que entiende que ayudar a los demás nos engrandece como sociedad», ha defendido Gutiérrez. Para el PSOE, la política de cooperación no es un gasto superfluo, sino una herramienta fundamental que significa «algo tan simple y a la vez tan grande como ayudar a que las personas puedan salir de la pobreza y vivir con dignidad».

Para concluir, Nuria Gutiérrez ha vuelto a reclamar al gobierno de Carazo que se ponga fin al bloqueo institucional y se reactive el Consejo Municipal. «Si queremos recuperar la credibilidad y la vocación exterior de esta ciudad, tenemos que empezar por escuchar a las entidades. Granada no puede dejar de ser solidaria por una decisión política de recortes», ha finalizado.