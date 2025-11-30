Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Nuria Gutiérrez.

El PSOE exige a Carazo que convoque el Consejo Municipal de Cooperación Internacional «tras un año de apagón»

La concejala socialista Nuria Gutiérrez denuncia que el PP «mantiene paralizado el órgano donde se escucha a las entidades y teme que el retraso sea una excusa para no decirles a la cara que no va a haber presupuesto»

Ideal

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Nuria Gutiérrez, ha exigido al equipo de gobierno la convocatoria urgente del Consejo Municipal de Cooperación ... Internacional, «un órgano que acumula ya un año sin reunirse, al igual que su Comisión Ejecutiva». La edil ha denunciado «esta situación de absoluta parálisis que impide a las ONGs que trabajan sobre el terreno asesorar, orientar y hacer seguimiento de las políticas municipales de solidaridad».

