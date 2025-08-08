Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El PSOE denuncia el «estado deplorable» del río Genil y exige su limpieza

Ruz acusa al gobierno de Carazo de «inacción y de no haber acometido la limpieza del río necesaria para garantizar el bienestar de los vecinos y vecinas de la zona»

Ideal

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:59

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado este viernes el «estado deplorable» en el que se encuentra el río Genil a su paso por el Hospital de la Inmaculada, entre el Camino de Ronda y el propio hospital. Ruz ha señalado que el agua estancada y sucia está provocando «una plaga de mosquitos que molestan a los vecinos y malos olores que hacen imposible el paseo a ciertas horas».

La portavoz ha criticado que, «a pesar de que la situación ha sido denunciada reiteradamente en la Junta Municipal del distrito, el equipo de gobierno de Marifrán Carazo no ha hecho absolutamente nada, provocando una situación insostenible para los vecinos». Al respecto, la líder socialista ha recordado que »la limpieza de los ríos dentro del casco urbano es competencia del Ayuntamiento de Granada y que el gobierno municipal lleva ya dos años sin acometer esta tarea». Además, ha reiterado que, como consecuencia, «la suciedad y el estancamiento del agua han propiciado la proliferación de mosquitos que afectan tanto a los residentes como a los establecimientos y bares de la zona».

Ruz que ha mantenido esta semana un encuentro con vecinos afectados ha reclamado al PP y a la alcaldesa «una actuación inmediata para limpiar el río Genil y acabar con los problemas de salubridad y las molestias que sufren los vecinos», al tiempo que ha señalado que «hay que velar por el buen estado del agua y estar pendiente de los problemas que los ciudadanos trasladan a la juntas municipales de distrito».

Para concluir, la socialista ha lamentado que el gobierno de Carazo «esté restado utilidad a las juntas de distrito, dado el nulo interés que muestra por resolver los problemas que colectivos y ciudadanos en general trasladan en este espacio de participación. A Carazo le molesta la gente, le molesta sus problemas y mira hacia otro lado cuando le piden que los resuelva».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  3. 3 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  4. 4 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  5. 5 Precios y fechas para el nuevo vuelo Granada-Santander en el puente de diciembre y Navidad
  6. 6 La casa de lujo de la Costa granadina donde María Escoté ha festejado su cumpleaños
  7. 7 Aemet lanza el aviso por reventones térmicos en Granada y Jaén en una tarde de tormentas
  8. 8 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  9. 9

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  10. 10 El bar de la Costa de Granada con un semáforo para los clientes: «Si está en rojo no pueden pasar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE denuncia el «estado deplorable» del río Genil y exige su limpieza

El PSOE denuncia el «estado deplorable» del río Genil y exige su limpieza