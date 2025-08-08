El PSOE denuncia el «estado deplorable» del río Genil y exige su limpieza Ruz acusa al gobierno de Carazo de «inacción y de no haber acometido la limpieza del río necesaria para garantizar el bienestar de los vecinos y vecinas de la zona»

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado este viernes el «estado deplorable» en el que se encuentra el río Genil a su paso por el Hospital de la Inmaculada, entre el Camino de Ronda y el propio hospital. Ruz ha señalado que el agua estancada y sucia está provocando «una plaga de mosquitos que molestan a los vecinos y malos olores que hacen imposible el paseo a ciertas horas».

La portavoz ha criticado que, «a pesar de que la situación ha sido denunciada reiteradamente en la Junta Municipal del distrito, el equipo de gobierno de Marifrán Carazo no ha hecho absolutamente nada, provocando una situación insostenible para los vecinos». Al respecto, la líder socialista ha recordado que »la limpieza de los ríos dentro del casco urbano es competencia del Ayuntamiento de Granada y que el gobierno municipal lleva ya dos años sin acometer esta tarea». Además, ha reiterado que, como consecuencia, «la suciedad y el estancamiento del agua han propiciado la proliferación de mosquitos que afectan tanto a los residentes como a los establecimientos y bares de la zona».

Ruz que ha mantenido esta semana un encuentro con vecinos afectados ha reclamado al PP y a la alcaldesa «una actuación inmediata para limpiar el río Genil y acabar con los problemas de salubridad y las molestias que sufren los vecinos», al tiempo que ha señalado que «hay que velar por el buen estado del agua y estar pendiente de los problemas que los ciudadanos trasladan a la juntas municipales de distrito».

Para concluir, la socialista ha lamentado que el gobierno de Carazo «esté restado utilidad a las juntas de distrito, dado el nulo interés que muestra por resolver los problemas que colectivos y ciudadanos en general trasladan en este espacio de participación. A Carazo le molesta la gente, le molesta sus problemas y mira hacia otro lado cuando le piden que los resuelva».