El PSOE critica los cambios en la avenida de Madrid

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, criticó este viernes el cambio introducido este verano por el área de ... Movilidad en la avenida de Madrid, que ya no tiene sentido único en su inicio y permite a los conductores cruzar desde este punto hacia Fuentenueva.

Para la dirigente, la modificación supone un «aumento de la peligrosidad» en el paso de peatones regulado que se ha ubicado a la salida del túnel de la avenida. Como señaló, «la visibilidad para los conductores que salen de la rampa es muy reducida» y alertó del riesgo de atropello para los peatones en este lugar.

Ruz reclamó al equipo de gobierno que se replantee la medida y exigió «de inmediato» la reubicación del paso de peatones «unos metros más adelante» con el fin de reducir el riesgo.

La socialista cargó con fuerza contra la alcaldesa Marifrán Carazo, a la que acusó de «despreocupación». Ruz recalcó que la modificación supone un ejemplo de la «falta de planificación» con la que, a su juicio, «gestiona la movilidad en la ciudad» la regidora.