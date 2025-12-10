El PSOE condena que Carazo no dé explicaciones sobre los incidicios en el trato a favor de retirada de multas

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Raquel Ruz, ha denunciado esta mañana que el equipo de gobierno del Partido Popular «ha activado el «botón del ... pánico en el Ayuntamiento de Granada utilizando un subterfugio legal de última hora para vetar la comparecencia de la alcaldesa, Marifrán Carazo, y de los concejales implicados en el escándalo del Caso Multas». Según ha explicado Ruz, «la intención de los populares con este bloqueo es evitar a toda costa que la primera edil, el concejal de Presidencia, Jorge Saavedra, y la concejala de Protección Ciudadana, Ana Agudo, respondan ante el Pleno a las gravísimas cuestiones recogidas en la investigación policial sobre los supuestos intentos de retirar multas a familiares del equipo de gobierno y a personas vinculadas al Partido Popular, mientras que al resto de granadinos y granadinas los fríen a multas sin piedad».

Para la edil socialista, «es injustificable que se utilice la mayoría absoluta para amordazar a la oposición e impedir que se den explicaciones políticas sobre un informe que señala directamente presuntos tratos de favor, citando el caso de Marta Nievas, esposa del concejal Jorge Saavedra, cuyo expediente sancionador se intentó presuntamente sortear varias veces, evidenciando un doble rasero inaceptable entre la cúpula del gobierno local y la ciudadanía de a pie que cumple religiosamente con sus obligaciones».

Ante el anuncio del señor Saavedra de haber remitido finalmente el informe al Ministerio Fiscal, Raquel Ruz ha sido tajante al afirmar que «acudir a la justicia era su obligación legal ante la sospecha de delitos, pero que eso no les exime de su responsabilidad política ni puede servir de excusa para tapar la corrupción interna y no dar la cara ante los granadinos, por lo que ha anunciado que el PSOE también elevará el informe a la Fiscalía por su cuenta para garantizar que se investiga hasta el final y que no se da carpetazo al asunto con la versión interesada del equipo de gobierno».

Asimismo, Ruz ha exigido la apertura inmediata de una investigación interna administrativa dentro del propio Ayuntamiento para depurar responsabilidades sobre los graves hechos que relata el informe al margen de la vía penal, señalando la necesidad de aclarar administrativamente cuestiones inaceptables como porqué la concejala de Seguridad Ciudadana dio la orden de prohibir a 29 agentes el acceso a los expedientes de multas o si se va a sancionar a quienes orquestaron presuntas denuncias falsas contra un inspector de tráfico por el mero hecho de negarse a retirar las sanciones ahora señaladas.

La portavoz ha concluido advirtiendo que, aunque pueden usar su mayoría para bloquear el debate en el Salón de Plenos, el escándalo es imparable y el PSOE llegará hasta el final tanto en la vía judicial como en la administrativa para limpiar el nombre de la Policía Local y acabar con la impunidad de quienes se creen por encima de las normas que aplican con rigor al resto de los granadinos.