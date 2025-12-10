Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Grupo municipal socialista. IDEAL

El PSOE condena que Carazo no dé explicaciones sobre los incidicios en el trato a favor de retirada de multas

Los socialistas anuncian que también elevarán por su cuenta el informe que recoge estas supuestas irregularidades a la Fiscalía para garantizar que se investiga «hasta el final y que no se da carpetazo al asunto»

IDEAL

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 17:21

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Raquel Ruz, ha denunciado esta mañana que el equipo de gobierno del Partido Popular «ha activado el «botón del ... pánico en el Ayuntamiento de Granada utilizando un subterfugio legal de última hora para vetar la comparecencia de la alcaldesa, Marifrán Carazo, y de los concejales implicados en el escándalo del Caso Multas». Según ha explicado Ruz, «la intención de los populares con este bloqueo es evitar a toda costa que la primera edil, el concejal de Presidencia, Jorge Saavedra, y la concejala de Protección Ciudadana, Ana Agudo, respondan ante el Pleno a las gravísimas cuestiones recogidas en la investigación policial sobre los supuestos intentos de retirar multas a familiares del equipo de gobierno y a personas vinculadas al Partido Popular, mientras que al resto de granadinos y granadinas los fríen a multas sin piedad».

