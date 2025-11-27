El PSOE censura el «absoluto caos» en la gestión de la movilidad de Granada

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado este jueves la «absoluta parálisis y el caos» en la gestión de ... la movilidad por parte del gobierno local (PP), censurado que cinco autobuses híbridos «completamente nuevos llevan meses guardados en las cocheras sin ser puestos en servicio, pese a que sólo requieren un trámite de matriculación que podría resolverse en un día».

La representante socialista ha señalado que esta situación evidencia la «falta de planificación» del gobierno municipal «justo cuando la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones exige reforzar de manera inmediata el transporte público para evitar perjuicios a miles de ciudadanos».

La socialista ha señalado que el Ayuntamiento mantiene caducado desde septiembre de 2022 el contrato del transporte urbano, un documento «leonino para las arcas municipales», que garantiza a la empresa concesionaria «dos millones de euros de beneficio asegurado y que ya ha provocado sentencias condenatorias que superan los quince millones de euros».

«Ese contrato, que debería ser prioritario porque condiciona la economía del ayuntamiento y el funcionamiento del sistema de transporte actual, continúa totalmente paralizado a pesar de que el anterior Gobierno socialista dejó redactado el contrato para la consultoría de los pliegos y preseleccionados los suelos para las futuras cocheras», ha lamentado.

Ruz ha señalado que la «excusa repetida» por el área de Movilidad bajo el mandato del PP de que no existen parcelas disponibles para ubicar nuevas cocheras «ha quedado desmontada por la propia documentación municipal que ha sido trasladada al grupo socialista a través de una solicitud de información al área de Urbanismo».

Al respecto, la líder de la oposición municipal ha explicado que, tras esa pregunta formal presentada hace seis meses, el área de Urbanismo ha confirmado por escrito que desde enero de 2025 disponen de ocho parcelas dentro del término municipal que pueden destinarse a cocheras, por lo que «no les queda ninguna justificación para seguir bloqueando el contrato».

En este sentido, la concejala del PSOE ha lamentado que la alcaldesa continúe empleando este argumento para justificar la inacción y la falta de gestión en un contrato que, según Ruz, cuesta cada día más de 150.000 euros a los granadinos.

En este contexto, la portavoz del PSOE ha denunciado también el deterioro progresivo de la flota de autobuses urbanos, que es ya «una de las más antiguas de España», con vehículos que alcanzan los 20, 21, 22 y hasta 23 años de antigüedad, incumpliendo claramente las condiciones de la concesión.

Mientras tanto, ha criticado, los cinco autobuses híbridos procedentes de fondos Next Generation, completamente equipados, permanecen inmovilizados en las cocheras por «la desidia del gobierno municipal».