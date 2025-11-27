Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Raquel Ruz en rueda de prensa. Ideal

El PSOE censura el «absoluto caos» en la gestión de la movilidad de Granada

Raquel Ruz ha señalado que esta situación evidencia la «falta de planificación» del gobierno municipal «justo cuando la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones exige reforzar de manera inmediata el transporte público para evitar perjuicios a miles de ciudadanos»

Europa Press

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:53

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado este jueves la «absoluta parálisis y el caos» en la gestión de ... la movilidad por parte del gobierno local (PP), censurado que cinco autobuses híbridos «completamente nuevos llevan meses guardados en las cocheras sin ser puestos en servicio, pese a que sólo requieren un trámite de matriculación que podría resolverse en un día».

