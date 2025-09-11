El PSOE advierte de que Granada podría perder 3 millones en fondos europeos Insta al equipo de gobierno de Marifrán Carazo a ejecutar los proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística

Pablo Rodríguez Granada Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:29

El viceportavoz municipal del PSOE, Eduardo Castillo, ha advertido del riesgo de que Granada pierda tres millones de euros en fondos europeos si no lleva a cabo los proyectos vinculados al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino a tiempo.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, el concejal ha cuestionado el nivel de ejecución de las iniciativas, entre las que se encuentran la recuperación de la acequia de Aynadamar, la rehabilitación de la iglesia de San Luis, la puesta en marcha de un sistema de calidad turísticas así como la aplicación de medidas de movilidad como la integración de la bicicleta eléctrica en el transporte público.

Castillo ha recordado que los fondos se obtuvieron en el mandato anterior por el equipo que encabezaba el socialista Paco Cuenca y ha asegurado que su formación dejó los proyectos «cerrados, evaluados y aprobados por el Gobierno y la Junta, listos para su ejecución». «Solo había que desarrollarlos y ni eso han sido capaces de hacer», ha señalado antes de calificar de «incompetente y negligente» la gestión de los populares en este ámbito.

Según ha recalcado, desde la llegada del PP al gobierno de la ciudad, «se han sucedido modificaciones constantes al plan inicial que han terminado por comprometerlo». Entre otros cambios ha mencionado la eliminación de la integración de la bicicleta integración, cuyos fondos se desviaron al proyecto de Aynadamar, o el descarte de la recuperación de la histórica acequia, que fue cancelada por «un error garrafal en la redacción», en opinión de Castillo.

El edil socialista ha lamentado que estas decisiones han supuesto la pérdida de proyectos y reflejan, a su juicio, «una absoluta falta de planificación». Castillo ha recordado que esta posición ha sido señalada también por Intervención, que en un informe reciente ha denunciado que «no se ha procedido con la diligencia debida» en la tramitación de los cambios y ha alertado de que los retrasos «podrían afectar a la correcta fiscalización de los expedientes».

El socialista ha demandado al PP que abandone los «vaivenes» y ejecute «ya» unos proyectos «que son clave para el turismo». «Lo que pedimos es sencillo: que, si no tienen un proyecto de ciudad, al menos no destruyan el que ya estaba en marcha y que era bueno para Granada», ha concluido.