El PSOE acusa al equipo de gobierno de «favorecer a las multinacionales» con las obras

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha comparecido este jueves tras la celebración del Consejo Municipal de Comercio ... para calificar de «absoluta falta de respeto» y «brindis al sol» el paquete de ayudas anunciado ayer por la alcaldesa, Marifrán Carazo, destinado supuestamente a los negocios afectados por las obras.

Castillo ha asegurado que estas medidas están «diseñadas para dejar fuera a la inmensa mayoría del tejido comercial de la ciudad». El concejal ha señalado que una de las medidas principales, la bonificación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), es «inaplicable para el comercio de barrio, ya que es un tributo que no paga prácticamente ninguno de los comerciantes y autónomos de las calles afectadas; solo lo pagan quienes facturan más de un millón de euros. Por tanto, en calles como San Antón, esta medida solo beneficiará a grandes cadenas como Lefties o Inditex, mientras que el pequeño autónomo se queda con cero euros de ayuda».

Sobre la segunda medida anunciada, referente al precio del agua, Castillo ha criticado que la alcaldesa intente vender como logro municipal algo que «ni siquiera implanta el Ayuntamiento». «Lo único que hacen es que Emasagra pase la tarifa de consumo industrial a doméstico durante el tiempo de la obra. Eso no es un plan de ayudas, es un trámite administrativo que no compensa las pérdidas millonarias que sufren los negocios», ha aseverado.

El socialista también ha valorado el desarrollo del Consejo Municipal de Comercio celebrado esta mañana, que se ha extendido durante horas debido al malestar acumulado del sector. «Llevamos pidiendo que se reúna este órgano periódicamente desde el inicio del mandato. No tiene sentido que se convoque ahora, a toro pasado, y no antes de implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)», ha lamentado. El edil ha insistido en que la ZBE «está provocando caídas de ventas de entre el 30% y el 40%».