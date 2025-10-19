El PSOE acusa a Carazo de omitir la exigencia a la Junta de una mayor aportación para la Orquesta Ciudad «La alcaldesa Marifrán Carazo ha obviado este asunto y sigue sin denunciar un agravio que se debe corregir, porque no nos merecemos menos que Málaga y Sevilla», ha declarado De Leyva

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada María de Leyva ha expresado su decepción tras la aprobación de los presupuestos de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) en el marco del Consorcio Granada para la Música. De Leyva ha lamentado que la alcaldesa y presidenta del Consorcio, Marifrán Carazo, «no haya incluido ningún punto de debate para exigir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que la aportación autonómica a la OCG se equipare a la que reciben instituciones culturales similares en Málaga o Sevilla».

«La alcaldesa Marifrán Carazo ha obviado este asunto y sigue sin denunciar un agravio que se debe corregir, porque no nos merecemos menos que Málaga y Sevilla», ha declarado De Leyva en una nota, al tiempo que ha recordado que la OCG recibe de la Junta «dos millones de euros menos que la Orquesta de Sevilla y un millón de euros menos que la de Málaga, a pesar de que la orquesta granadina cuenta con una trayectoria y una excelencia reconocida y superior al resto».

De Leyva ha considerado «especialmente grave» la omisión en un momento «clave» para el futuro cultural de Granada, que compite por ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Además, ha hecho hincapié «la necesidad de exigir el apoyo de la Junta de Andalucía y no dejar pasar el tema, especialmente cuando, como alcaldesa, no conviene molestar a un Moreno desbordado por el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía».

La máxima responsable del PSOE en materia cultural del grupo socialista ha señalado que, «de nada sirve que el Ayuntamiento aumente las partidas de cultura si los grandes referentes culturales que nos dan esa proyección y caché no aumentan su presupuesto, porque la Junta de Andalucía no quiere equiparar las aportaciones en las mismas condiciones de Málaga y Sevilla».

De Leyva ha vaticinado que «cuando Carazo lea esta nota de prensa todo serán excusas y problemas burocráticos, todo mentiras para no acabar con un agravio que supone una injusticia para Granada».

Por último, ha concluido instando a Carazo a «asumir su rol de defensora de los intereses de Granada, porque es el momento de defender a Granada. Nosotros conseguimos que llegara el legado de Federico García Lorca a la ciudad, y Carazo tiene que reclamar a Moreno que la Junta asuma un presupuesto que nos permita proyectarnos aún más».