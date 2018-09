Las pruebas del AVE suman 8.000 kilómetros en 9 meses, sólo 31 viajes de ida y vuelta Pruebas del AVE en la estación de la avenida de Andaluces. / JAVIER MORALES La mayor parte de estos recorridos se hizo con el tren laboratorio y las pruebas de señalización, las más relevantes, están en una fase muy inicial ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Martes, 11 septiembre 2018, 01:46

La línea de Alta Velocidad que viaja desde Antequera hasta Granada ha realizado en pruebas más de ocho mil kilómetros. Según la información a la que ha tenido acceso IDEAL a través del Portal de la Transparencia, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ejecutó en 2017 un total de 914 kilómetros mientras que en el año 2018 se han completado 7.116 kilómetros. En total son 8.030 que implican que el AVE ha completado el camino de ida y vuelta entre Antequera y Granada (246 kilómetros) en 51 ocasiones en los nueve meses que lleva en pruebas. Si esta cifra se prorratea por cada hora que ha pasado entre el 1 de diciembre -fecha en la que el exministro Íñigo de la Serna (PP) dio por concluidas las obras del AVE- y el pasado sábado, 7 de septiembre, cuando este periódico recibió la contestación de ADIF, la Alta Velocidad ha recorrido 1,19 kilómetros por cada hora.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no fue capaz ayer de contextualizar esta información y determinar si el ritmo de las pruebas es lento, normal o rápido. Simplemente se remitió a la contestación realizada por la presidenta de ADIF Alta Velocidad, Isabel Pardo de Vera, en la que se añade que con respecto al plazo previsto para el inicio de las circulaciones comerciales «tal y como ha manifestado mediante comparecencia pública el ministro de Fomento -José Luis Ábalos (PSOE)- hasta que no concluyan las pruebas técnicas de seguridad sirven para la verificación de la propia infraestructura, no es posible confirmar la fecha de puesta en funcionamiento del servicio ferroviario en Granada». Fuentes ferroviarias consultadas por este periódico valoraron que, a su parecer, la cifra de kilómetros recorrida es escasa, ya que gran parte de ellos se ejecutaron para llevar a cabo actuaciones de 'geometria' de la vía, es decir, si los raíles estaban en su sitio. Las pruebas más relevantes son las que chequean los sistemas de señalización y seguridad, que deberían estar en una fase muy inicial, según las últimas informaciones ofrecidas por Fomento. Aunque no son infraestructuras iguales, sirva para contextualizar que el Metropolitano de Granada necesitó ejecutar más de 180.000 kilómetros en pruebas para los 15,9 kilómetros que tiene de recorrido.

914 En el primer mes de pruebas sólo se recorrieron 914 kilómetros en pruebas, que equivale a hacer el trayecto en una dirección siete veces. 200 El AVE ha completado de media 200 kilómetros cada semana desde que está en pruebas.

La contestación realizada por ADIF, que difiere en poco o en nada con respecto al mantra que el PP repitió hasta la saciedad mientras que estuvo en el Gobierno, añade que una vez terminadas las pruebas antedichas, «se comunicará esta información, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo, a los representantes institucionales competentes con total transparencia y detalle». Más allá del guiñó que Pardo de Vera realiza en su exposición de motivos a las administraciones provinciales y locales, que ahora son del mismo signo político que el partido que gobierna el Estado, los argumentos de ADIF Alta Velocidad son los mismos a los que en su día se aferró el PP para evitar detallar la evolución de las pruebas del AVE.

La presidenta de ADIF elude concretar cuando entrará en servicio comercial el AVE

Fuentes municipales consultadas por IDEAL insisten en que desde el mes de junio, cuando Pedro Sánchez accedió al Gobierno de España, el flujo de información con el ministerio de Fomento es continuo y en que José Luis Ábalos vendrá a lo largo de este mes a la provincia para presidir una nueva reunión de la comisión de seguimiento de la Alta Velocidad y explicar en qué grado de ejecución se encuentran las pruebas del AVE, algo que a lo largo de los ya más de nueve meses que suman las pruebas nadie ha sido capaz de detallar. Lo último que la administración central contó al respecto durante las fases de generación, verificación y validación del programa informático del enclavamiento -el sistema que impide a dos trenes chocar-, es que el equipo responsable de analizar todos los aspectos relacionados con la seguridad de esta instalación «ha detectado deficiencias en su funcionamiento». Esto ha provocado que se hayan tenido que detener los trabajos de verificación del trazado construido y será «una vez se hayan subsanado esas deficiencias funcionales, un proceso que ya se ha iniciado», cuando «será preciso iniciar un nuevo proceso de validación». Este inconveniente con el que se encontró ADIF en las pruebas de verificación de la seguridad de la vía es lo que provocó que Fomento no pudiera dar una fecha aproximada de la puesta en servicio de la Alta Velocidad, según la versión del propio ministerio, y es el que se supone que José Luis Ábalos dará por solventado en las poco menos de tres semanas que quedan para terminar septiembre, la fecha que Fomento marcó en rojo en el calendario ofrecer certezas sobre el AVE. A lo largo de esta semana en curso y las dos próximas como máximo se prevé que se haya arreglado el problema informático que existía con la Alta Velocidad en Íllora, que hayan concluido los ensayos y «los ajustes necesarios en los enclavamientos» y se hayan podido iniciar «el resto de pruebas programadas», así como las pruebas dinámicas de señalización, pruebas de fiabilidad y, finalmente, la fase de simulación comercial».

ADIF y el Ministerio de Fomento se comprometieron en julio con el Ayuntamiento de Granada a «informar periódicamente del avance y resultado de todas las pruebas en marcha», pero sin embargo nadie del Ejecutivo de Pedro Sánchez informó, por ejemplo, al gabinete de Francisco Cuenca del proyecto de estación en el Cerrillo de Maracena que encargó la exministra de Fomento Ana Pastor (PP) y tuvieron en su manos Rafael Catalá (PP), Íñigo de la Serna (PP) y el ahora titular del departamento, José Luis Ábalos.

A la espera

A la espera de que el ministerio de Fomento aporte algo de luz al largo túnel de las pruebas del AVE la incertidumbre continúa. Sobre las vías que van desde Antequera hasta Granada cuesta ver un tren que recorra el trayecto y permita presumir que las obras más avanzando con agilidad. Tampoco evoluciona con rapidez la reforma de la estación de Andaluces, que ha encontrado un aliado en los continuos retrasos de las obras y de las pruebas de la Alta Velocidad.

Entretanto, el Gobierno decidió a comienzos de agosto reactivar la línea de Moreda para los viajes de tren de Granada a Madrid. José Luis Ábalos cumplía así una petición reiterada de la Mesa de Ferrocarril.

Según la información avanzada por IDEAL, actualmente se están formando los maquinistas, cursos que no acabarán hasta mediados de octubre, ya que también se recicla a los conductores para las máquinas de Extremadura, que empezarán a usarse en Andalucía.

Hasta que no se acabe la formación de los maquinistas, no arrancará el servicio hasta Madrid por la línea deMoreda. Mientras el AVE continúa las pruebas a su ritmo, completando de media 200 kilómetros a la semana -menos de un trayecto de ida y vuelta- y 28,5 kilómetros al día. En realidad, estos kilómetros se han recorrido en días puntuales en los que el tren de pruebas ha venido hasta la zona y ha hecho el recorrido en varias ocasiones. Además, las pruebas no se están haciendo con los trenes comerciales.