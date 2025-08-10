Pruden, la tienda 'para todo' del Albaicín cumple medio siglo (con su mesa camilla) La dueña de la mítica tienda de Plaza Larga cuenta la historia de su negocio

El Albaicín es uno de los barrios más emblemáticos de Granada. Todo el que visita la ciudad guarda en su agenda tiempo que destinar entre sus calles y miradores. Por ello, se pueden encontrar comercios de toda la vida donde los dueños son un vecino más. Es el caso de 'La Pruden', la propietaria de 'Artesanía Pruden'.

Este negocio abrió en febrero de 1975. Con su cincuenta aniversario, Pruden rememora la historia de una de las tiendas más antiguas del barrio. En sus inicios la tienda era de su suegro, aunque allí trabajaba todo el mundo. Además, la primera ubicación no es la actual, que se encuentra en Plaza Larga, sino que era un local más pequeño.

Al principio no solo era un comercio zona en el que se vendía ropa, cerámica, muñecos o taracea. También era una fábrica de latón. En ella se podía encontrar todas las artesanías granadinas que los vecinos necesitaban. Aunque también se había productos de otras zonas de la península.

Esta «tienda pequeña y familiar», como denomina su dueña, echa de menos «la gente buena del barrio», algo que ya se ha ido perdiendo. Incluso, reconoce que era un lugar de reunión para todos aquellos vecinos que querían pasar la tarde entre risas y conversaciones. Por ello, dentro de la propia tienda Pruden mantiene una mesa camilla, para no perder esta tradición de 50 años.

En la actualidad, los productos que venden han dejado de ser cosas esenciales, aunque sigue quedando un vestigios de ello. Lo que se puede encontrar son postales, pulseras, imanes, abanicos, cerámica, entre muchas cosas más.

Pruden recuerda los veranos pasados, donde hace tiempo los extranjeros que solían pisar el Albaicín en Agosto eran catalanes, que según ella «te resolvían el año con sus numerosas compras».

