Proyecto Hombre Granada celebra su 25 aniversario reconociendo a quienes han hecho posible su labor

Proyecto Hombre ha cumplido veinticinco años y quiso celebrarlo en un acto cargado de emoción, gratitud y memoria, con asistentes de todos los ámbitos, representantes ... del voluntariado y profesionales, y el respaldo firme de un trabajo serio y comprometido con la prevención y el tratamiento de las adicciones.

Desde su fundación en el año 2000, Proyecto Hombre Granada ha acompañado a miles de personas y familias, siempre desde un enfoque humano y respetuoso. Esta labor constante ha convertido a la entidad en un referente en la provincia.

Su máximo responsable, el obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco, abrió el turno de intervenciones felicitando a quienes han sostenido la entidad durante este tiempo. Recordó que «la Iglesia desea estar siempre al lado de los que sufren, acompañar, sostener y también aprender de ellos, protagonistas de nuestra sociedad y de nuestra historia, libros abiertos para enseñarnos la verdad de quiénes somos nosotros». Recibió uno de los reconocimientos institucionales en nombre del Obispado de Guadix, que, junto al Arzobispado de Granada, impulsó la Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias, origen de Proyecto Hombre Granada.

El discurso de Manuel Mingorance, director-presidente de la entidad, tuvo muchas facetas, algunas novedosas, y también espacio para la reivindicación. «Me he prometido no pedir nada esta noche», afirmó, pero no pudo evitarlo: «Necesitamos muchos más recursos, porque el trabajo que hacemos, creo que –valorado por toda la sociedad y por todos ustedes– es así».

Se entregaron reconocimientos a personas e instituciones fundamentales en estas bodas de plata. Uno de ellos fue para el Madoc, por su implicación activa en acciones de prevención tanto en el ámbito militar como civil. Recogió el galardón el teniente general jefe, José Manuel de la Esperanza. También se agradeció el respaldo del Ayuntamiento de Granada, representado por la concejala Amparo Arrabal; la Diputación de Granada, con la presencia de María Vera; la Junta de Andalucía, representada por el delegado del Gobierno, Antonio Granados; y la Subdelegación del Gobierno, con José Antonio Montilla.

También se distinguió a la empresa Covirán, representada por Francisco J. López, por su compromiso con la responsabilidad social y su implicación en proyectos solidarios. Y, uno de los homenajes más sentidos fue para el voluntariado, representado por Inma Sampedro (a quien el obispo dedicó unas emotivas palabras), y también para los seis primeros terapeutas que iniciaron la intervención en Granada: Virginia Padilla, Francisco Expósito, Salvador Carrión, Sonia Valdivia, Miguel Ángel Márquez y María Dolores Pérez.

Muchos aplausos en un acto al que no faltaron el alcalde de Guadix, Jesús Lorente; el abad del Sacromonte –allí se celebró el aniversario–, Antonio Fernández; la secretaria de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanessa García; el director de IDEAL, Quico Chirino; o el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, entre otros.

La actuación de Miriam y Sara Sae, junto a Fran Mendoza, Javier Alberto y Laura López, puso el broche final a una noche que terminó con un mensaje de gratitud a Granada por su confianza y por seguir transformando vidas.