Proyecto Hombre comprará su sede en Santa Paula y habilitará un piso residencial

Proyecto Hombre cumple 25 años de historia en la provincia de Granada inmerso en un reto que marcará un antes y un después en su ... compromiso con el tratamiento y la prevención de las adicciones. Según ha podido confirmar IDEAL, la oenegé ha iniciado el proceso para comprar su sede en la calle Santa Paula, en el centro de la capital. Si todo avanza según lo previsto, pasará de ocupar las plantas baja y segunda a tener cinco a su total disposición. La intención es llevar a cabo una reforma integral para ampliar los servicios actuales y también incorporar otros nuevos, como, por ejemplo, un piso residencial.

En estos momentos, Proyecto Hombre Granada se encuentra «cerrando la operación». Al parecer, «se necesitan un permiso del Protectorado de las Fundaciones Andaluzas; otro de Roma para vender el edificio, y la tasación, y hay que acordar las condiciones». Finalizada la compra, se iniciará la reforma integral del edificio. «Posiblemente hagamos una propuesta abierta con concurso para llevarlo al Colegio de Arquitectos y que todo el que quiera presente sus ideas. Queremos que sea muy moderno, atractivo, y que el mundo de las adicciones quede integrado en la ciudad. No irnos a la periferia, no tapar, no evitar. Apostamos por un modo de reinserción más humano», ha explicado el presidente de Proyecto Hombre Granada, Manuel Mingorance.

Proyecto Hombre lleva desde 2015 funcionando en el número 20 de esta céntrica calle granadina. Hasta ahora, compartía el edificio con otras asociaciones y concentraba sus recursos en el bajo –citas y diagnóstico; terapeutas; primera entrevista; reinserción sociolaboral– y la segunda planta –prevención; médico; voluntariado; asistencia en prisión y jurídica–. Pero con la adquisición de este inmueble, de 2.500 metros cuadrados, se abre un nuevo paradigma. Una oportunidad para modernizar los espacios, ampliar los servicios actuales e incorporar nuevos. La directiva baraja diversas opciones, pero tiene claro que aprovechará una de las plantas para habilitar un piso residencial. «Faltan este tipo de recursos en la ciudad», ha lamentado Mingorance.

«Hay poca alarma social»

Proyecto Hombre Granada cuenta con una vivienda para una decena de mujeres en Julio Moreno Dávila, en Norte, y su comunidad terapéutica está en Huétor Santillán, «pero no es suficiente». En 2024, esta asociación atendió a 1.346 personas en la provincia. El 80% eran hombres y el 20%, mujeres, que «están mucho más estigmatizadas». El perfil medio es hombre de 35 a 50 años consumidor de cocaína y alcohol, aunque «también hay adolescentes y gente mayor». La cuestión, según el presidente, es que «hay poca alarma social, pero sí existe un problema serio con las adicciones».

En este sentido, Mingorance ha señalado que tanto las familias como los propios usuarios de la asociación «no son conscientes del problema». No obstante, considera que Granada es una ciudad «muy solidaria» y defiende que «hay que seguir ofertando posibilidades, tendiendo la mano para que todas esas personas que quieren dejar atrás sus adicciones y salir adelante puedan hacerlo».