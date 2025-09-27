Un proyecto que cuesta tanto como toda la autovía de la Costa

La inversión de mil millones de euros anunciada para la puesta en marcha de un gran centro de datos en la Citai de Escúzar, de ... confirmarse, meterá este proyecto dentro de la lista de los más voluminosos en términos económicos de la historia reciente de la provincia. Para proporcionar un elemento de comparación, repasamos otras inversiones multimillonarias, ya que el anuncio de ayer en la Citai supera incluso el de la Variante de Loja.

El AVE de Granada

El más destacado de ellos es el AVE de Granada. Pese a comenzar su andadura con un coste de 1.367 millones de euros según los documentos iniciales elaborados cuando Álvarez Cascos era el ministro del ramo, para 2019, tras sobrecostes, intereses de demora y distintas reformas, el coste total ascendía a 1.645 millones de euros.

Acelerador de partículas

Este centro de datos sí será en principio más caro que el acelerador de partículas Ifmif-Dones, cuyo coste se calcula en aproximadamente 800 millones de euros. Algunas de estas partidas presupuestarias ya se han movilizado. Por ejemplo, la Comisión Europea ya destinó 202 millones a través de la sociedad Fusion 4 Energy (F4E), lo que representa alrededor del 25% del coste total. Por su parte, el consorcio Ifmif-Dones licitó otros 174 millones de euros para la fase de diseño y construcción.

Metro de Granada

Esta inversión anunciada para Escúzar supera también ampliamente lo que se invirtió en poner en marcha el metropolitano. Hasta 558 millones de euros, por su parte, fue la inversión necesaria para poner en marcha elMetropolitano de Granada, según los datos del consorcio. En esta cantidad se incluyen las obras de infraestructura, montaje de vías, instalaciones, sistemas y material móvil.

Variante de Loja

Por encima de los 500 millones de euros está también la inversión movilizada para desatascar y completar la Variante de Loja, otra de las infraestructuras clave de la movilidad en la provincia.

Hospital Clínico

Ya en cifras inferiores se encuentran otras actuaciones destacadas, como los 250 millones para construir el nuevo Hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), la obra civil más cara acometida por la Junta de Andalucía en la provincia. Y, por redondear, hay una gran inversión que se podría volver a hacer con lo anunciado en Escúzar.,