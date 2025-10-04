La provincia recibe casi 100 millones en fondos europeos para revitalizar 89 municipios

La institución provincial podrá acometer 71 obras y mejoras en 84 municipios, la mayoría destinados a luchar contra la despoblación. Se invertirá en la senda ... litoral, en la renaturalización del Genil, o en construir centros para empresas. Además, recibirán dinero el Ayuntamiento de Granada (11,9 millones), el de Armilla (8,3), el de baza (8) y los de Maracena y Motril, que tendrán una aportación de 8,9 millones cada uno de ellos. A continuación detallamos los proyectos de la provincia:

Poniente

'Genil, conectando el Poniente. Área supramunicipal de Loja, Baja y Ribera baja del Genil', es el primero de estos grandes grupos de proyectos, y estará financiado por 15 millones de euros. Para esta zona se plantea un plan de marketing turístico con un recorrido cultural y natural entre el río Genil y la Villa Romana de Salar, la creación de un área de pernocta de autocaravanas y una red de senderos ecosaludables y culturales. También se naturalizará el río Genil en esta zona y se crearán aparcamientos paisajísticos.

Para el emprendimiento juvenil se reformará la Casa del Marqués de Loja y se rehabilitará la Casa del Ingeniero para la creación de un centro de interpretación del agua. Se construirán dos centros innovadores uno de servicios avanzados del espárrago y otro de interpretación del Aove para el Poniente. Otro proyectos para esta zona será la creación de aulas matinales y de espera para la conciliación de la mujer rural o la adaptación de edificios municipales al cambio climático, es decir, hacerlos más sostenibles.

Costa Tropical

En la Costa se invertirán 15 millones de euros en la Senda Litoral (para el ramal oeste de Almuñecar y el que une Salobreña con Motril), la reforma del centro de día sexitano y el de Otívar y pasarelas para que todas las playas sean inclusivas. Además se creará el centro comarcal de excelecia e innovación de la fruta tropical.

Para la Alpujarra se destinará 10 millones en una gran senda en Sierra Nevada y en la regeneración urbana de los centros históricos. Se creará la ruta Boabdil que tendrá un mirador en Carataunas; un centro de información en Órgiva y una tirolina en la senda del tajo colorado así como un centro micológico. También se creará el proyecto 'Living Alpujarra', que será un cohousing y un social-hub con apartamentos tutelados.

Área Metropolitana

El plan Granada Metrópoli Oeste reparte 15 millones de euros en estos relevantes proyectos como son la construcción de un centro de industrialización de la madera en la antigua fábrica azucarera de Santa Fe y una zona verde de transición urbano-rural, entre los diferentes núcleos y la Vega.

En el Área Metropolitana se creará un centro de empresas en la Citai de Escúzar y el 'Granada IA Lab', un hub de tecnológicas que conllevará la rehabilitación del antiguo instituto Luis Bueno Crespo de Ogíjares. También se creará un centro de emprendimiento juvenil metropolitano así como un gran espacio cultural en la Casa de los Blasco, en Las Gabias, donde irá un proyecto museológico y mueográfico de divulgación del patrimonio de estos municipios del Cinturón.

Además se harán aparcamientos de bicicletas seguros y una vía ciclopeatonal de Alhendín a Las Gabias en torno al eje GR-3303. Se adecuarán caminos que discurren en el entorno del río Dílar y la Base Aérea de Armilla.

Guadix

El plan de la comarca de Guadix está enfocado al Geoparque con siete proyectos, entre los que destaca la creación de un centro de recepción de visitantes en la antigua azucarera de Guadix. El presupuesto de esta zona es de 7.028.767 euros.

Otros proyectos para la comarca accitana son los senderos para rutas temáticas patrimoniales; la adecuación del centro de interpretación del megalisitmo de Gorafe; la creación de un espacio multiaventura en los badlands de Purullena y un programa de intervención comarcal con el objetivo de promover un uso más racional de suelo rústico.

También se financiarán actuaciones de mejora en el entorno urbano del hábitat cueva y un centro de documentación sobre estas viviendas.

Montes Orientales

Para los Montes Orientales irán casi 10 milones de euros para un ambicioso proyecto de creación de un itinerario patrimonial de las fortalezas de la zona. Aquí se incluye la regeneración paisajísfica y recuperación del albergue en la sierra de Parapanda y la puesta en valor de la Peña de los Gitanos (Montefrío), el conjunto arqueológico La Loma (Íllora) o la Atalaya de Colomera, entre otros.

También se hará un centro de día en Colomera y otro en Escóznar; un espacio para el bienestar en Moclín; otro espacio para mayores en Zagra y un programa de activación de la vivienda vacía en el barrio del Arrabal en Montefrío.