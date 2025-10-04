Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Instituto Luis Bueno Crespo, que será un hub de empresas tecnológicas. Ideal

La provincia recibe casi 100 millones en fondos europeos para revitalizar 89 municipios

La Diputación de Granada es la que más inversión recibe del país, con cifra récord de 52,7 millones

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:34

La institución provincial podrá acometer 71 obras y mejoras en 84 municipios, la mayoría destinados a luchar contra la despoblación. Se invertirá en la senda ... litoral, en la renaturalización del Genil, o en construir centros para empresas. Además, recibirán dinero el Ayuntamiento de Granada (11,9 millones), el de Armilla (8,3), el de baza (8) y los de Maracena y Motril, que tendrán una aportación de 8,9 millones cada uno de ellos. A continuación detallamos los proyectos de la provincia:

