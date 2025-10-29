La Zubia pide a la Junta de Andalucía que inicie los estudios para que el metro llegue hasta el municipio

El Ayuntamiento de La Zubia ha iniciado una recogida de firmas para pedir a la Junta de Andalucía que el Metro de Granada llegue hasta ... el municipio y dé servicio a sus más de 20.000 habitantes.

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, ha instado al Gobierno de la Junta de Andalucía a que redacte el estudio básico y de ejecución para la ampliación del metro hasta La Zubia, y exige a la Junta «que escuche de una vez por todas a los habitantes de la Cornisa Sur del Área Metropolitana, que soportan cada día graves problemas de tráfico y movilidad».

López recuerda que son miles los vecinos del municipio que a diario se desplazan a Granada para trabajar o estudiar, y señala que «es absolutamente necesario materializar de una vez por todas el compromiso de la Junta en un proyecto concreto que garantice la llegada del metro a nuestro municipio».

«Exigimos a la Junta de Andalucía y al Gobierno de Moreno Bonilla que de una vez por todas pongan fecha a este estudio de viabilidad del metro y busquen la financiación necesaria para ello, y que deje de fomentar que haya ciudadanos de primera y de segunda, porque el metro ha llegado ya a otros municipios y comarcas con mucha menos población y necesidad que La Zubia».