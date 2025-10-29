Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Zubia pide a la Junta de Andalucía que inicie los estudios para que el metro llegue hasta el municipio. Ayuntamiento de La Zubia

La Zubia pide a la Junta de Andalucía que inicie los estudios para que el metro llegue hasta el municipio

El Ayuntamiento ha iniciado una recogida de firmas entre los vecinos

Ideal

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:26

Comenta

El Ayuntamiento de La Zubia ha iniciado una recogida de firmas para pedir a la Junta de Andalucía que el Metro de Granada llegue hasta ... el municipio y dé servicio a sus más de 20.000 habitantes.

