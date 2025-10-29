La Zubia pide a la Junta de Andalucía que inicie los estudios para que el metro llegue hasta el municipio
El Ayuntamiento ha iniciado una recogida de firmas entre los vecinos
Ideal
Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:26
El Ayuntamiento de La Zubia ha iniciado una recogida de firmas para pedir a la Junta de Andalucía que el Metro de Granada llegue hasta ... el municipio y dé servicio a sus más de 20.000 habitantes.
La alcaldesa de La Zubia, Puri López, ha instado al Gobierno de la Junta de Andalucía a que redacte el estudio básico y de ejecución para la ampliación del metro hasta La Zubia, y exige a la Junta «que escuche de una vez por todas a los habitantes de la Cornisa Sur del Área Metropolitana, que soportan cada día graves problemas de tráfico y movilidad».
López recuerda que son miles los vecinos del municipio que a diario se desplazan a Granada para trabajar o estudiar, y señala que «es absolutamente necesario materializar de una vez por todas el compromiso de la Junta en un proyecto concreto que garantice la llegada del metro a nuestro municipio».
«Exigimos a la Junta de Andalucía y al Gobierno de Moreno Bonilla que de una vez por todas pongan fecha a este estudio de viabilidad del metro y busquen la financiación necesaria para ello, y que deje de fomentar que haya ciudadanos de primera y de segunda, porque el metro ha llegado ya a otros municipios y comarcas con mucha menos población y necesidad que La Zubia».
