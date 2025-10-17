Así ha sido la voladura en una de las canteras de Knauf en Escúzar La empresa subraya que su actividad minera se realiza bajo los principios de la «minería limpia», libre de químicos y residuos tóxicos, y con un estricto control de calidad que cumple con los más altos estándares europeos

Ideal Viernes, 17 de octubre 2025, 21:52 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, y el delegado de Economía, Gumersindo Fernández, han asistido este viernes a la voladura en una de las canteras de Knauf en Escúzar.

Granados ha destacado que la empresa Knauf, líder en la fabricación de materiales de construcción, «mantiene un compromiso con la protección del medioambiente y la minería sostenible, la seguridad de los trabajadores y el bienestar de las comunidades cercanas» y ha resaltado «el papel de regeneración que lleva a cabo»; así como ha puesto de manifiesto «la importancia de la minería para la creación de empleo y el crecimiento del PIB en nuestra Comunidad autónoma».

Knauf subraya que esta actividad minera se realiza bajo los principios de la «minería limpia», libre de químicos y residuos tóxicos, y con un estricto control de calidad que cumple con los más altos estándares europeos. «Queremos que la sociedad sepa que la pared de su casa no viene de regiones lejanas, sino que es un producto de nuestra tierra, generado con empleo local y bajo los más rigurosos controles de seguridad», ha señalado Olaf Johannsmann, director de la fábrica de Escúzar.

«Un paso más en nuestro compromiso con el desarrollo sostenible»

«La presencia de las autoridades hoy aquí es un reconocimiento a nuestro modelo de minería responsable. En Knauf, estamos orgullosos de extraer de nuestra tierra un material tan noble como el yeso, garantizando no solo la máxima calidad para nuestros productos, sino también la seguridad de nuestras operaciones, el empleo local y un profundo respeto por el medio ambiente. Este es un paso más en nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la región y la construcción de un futuro más saludable», ha destacado Olaf Johannsmann, director de la fábrica de Escúzar.

Ampliar Autoridades asisten a la voladura de Knauf. Javier Martín

La actividad minera es esencial para la extracción de recursos minerales que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna. Desde la construcción de infraestructuras hasta la fabricación de productos tecnológicos, los materiales obtenidos en las canteras son indispensables. En este contexto, y para garantizar el suministro de materia prima de alta calidad para la producción de sus soluciones constructivas, Knauf ha realizado este viernes una voladura en Granada, reafirmando su apuesta por la minería responsable y el desarrollo económico de la región.

Por su parte, Gumersindo Fernández ha destacado «el importante trabajo de restauración minera que acomete la empresa y su contribución a la generación de empleo». El delegado también ha recordado los proyectos de restauración minera que impulsa la Junta de Andalucía en la provincia.