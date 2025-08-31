Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mari Ángeles Cabrerizo en el nuevo rincón creado gracias al premio 'María Moliner'. L. M. C
La vocación que crea una inmensa biblioteca

Huétor Santillán ha recibido el Premio extraordinario 'María Moliner' y lucha por un local más grande, acorde con sus ambiciones

Leticia M. Cano

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:32

En Huétor Santillán, un pueblo rodeado de montañas y silencio, hay un umbral discreto que esconde un mundo sin fronteras. Tres escalones bastan para abrir ... la puerta a la Biblioteca Municipal, un espacio pequeño, casi modesto, pero con un espíritu que desborda sus paredes. Allí dentro, el tiempo se dobla como las páginas de un libro: se sabe la hora a la que entra, pero rara vez la de salida. El secreto no está solo en sus estanterías llenas de vida, sino también en la sonrisa cálida y la entrega constante de su bibliotecaria, Mari Ángeles Cabrerizo.

