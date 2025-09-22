La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida La Venta de Nigüelas, creada en 2011, se ha convertido en uno de los referentes de la cocina en la comarca del Valle de Lecrín gracias a sus productos frescos y de primera calidad

Rafael Vílchez Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:44

Entre olivos y almendros se encuentra La Venta de Nigüelas desde 2011. La fundó un vecino de Padul, Fernando Delgado Cordovilla. Ahora la dirige su hijo Fernando Delgado Ríos. Cierra lo miércoles. En este establecimiento llegan a trabajar algunos días 24 personas. Su carta es muy extensa. La Venta de Nigüelas se encuentra una vez pasado Mercadona, 500 metros adelante, justo antes de tomar la carretera que sube a Nigüelas. El carril de tierra está escoltado de olivos. Este gran complejo turístico posee 3.500 metros cuadrados de superficie y 20.000 metros cuadrados de aparcamiento propio. La discreción del lugar invita a quedarse y repetir. Es un lugar familiar y muy recomendable en plena naturaleza. Dispone de salones, terrazas, jardines, horno de leña, un área de juegos para niños, entre otras cosas. A este lugar llega diariamente el periódico IDEAL. Su tipo de cocina es selecta. Aquí nunca falta el marisco y la carne.

El restaurante de La Venta de Nigüelas ofrece una calidad excepcional en sus platos, un servicio al cliente destacable, un ambiente agradable y una experiencia culinaria memorable. Estos factores se combinan para crear una aventura gastronómica que va más allá de simplemente saciar el hambre, invitando a los comensales a explorar nuevos y viejos sabores y combinaciones. Entre su platos se encuentran los tomates aliñados con aguacates y anchoas, las chuletillas de cordero a la brasa, los pinchitos, langostinos al pil pil, gambones a la plancha, calamares fritos, gran variedad de pizzas, tartas de queso, güisqui, chocolate, arroces, cocidos, hamburguesas… También existen menús entre semana y para cenas de empresa. Su carta de vinos es excelente, es un gran elogio que resalta la calidad, variedad y cuidado en la selección. Entre ellos se encuentran los afamados vinos de la Bodega Señorío de Nevada, situada en el término de Cónchar.

La Venta de Nigüelas sorprende por su tipismo. Su restaurante es considerado uno de los mejores de la comarca del Valle de Lecrín. Es un lugar muy hermoso que atrae a muchísimas personas. Sus precios no son abusivos. Es un lugar escondido en plena naturaleza con mucho encanto. La familia Delgado ha logrado ganarse un lugar en los fogones. En este sitio se respetan los productos de primera calidad. Entrar en este complejo es desconectar del ajetreo de otras partes. El ambiente es selecto. Se pueden compartir platos. La presentación y el producto se perciben al primer bocado. El senderismo está también asegurado en este lugar salpicado de olivos y almendros.