40 artistas alzan su voz por Palestina en Fuente Vaqueros

Vecinos convocan una concentración en la explanada del Teatro Federico García Lorca el 10 de octubre a las 17.30 horas

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:49

Un grupo de vecinos de Fuente Vaqueros, la cuna de Federico García Lorca, está organizando para el próximo 10 de octubre una concentración en apoyo al pueblo palestino. Para ello reunirán a más de 40 autores entre músicos, poetas y pintores, que alzarán su voz.

La protesta tendrá lugar el viernes de la próxima semana en la explanada del Teatro Federico García Lorca a las 17.30 horas. «​Nos gustaría invitar a la ciudadanía a unirse a este llamamiento: 'Queremos unir nuestra voz a la de todas las personas que claman por detener el genocidio del pueblo de Palestina'».

El evento busca recuperar y reivindicar el espíritu del histórico acto del '5 a las 5' de junio de 1976, que simbolizó la unión por la libertad y el humanismo a través del arte en un momento crucial de la historia. Además, esta concentración quiere buscar la solidaridad para aquellas personas que están sufriendo tantas pérdidas en esta guerra.

