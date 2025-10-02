40 artistas alzan su voz por Palestina en Fuente Vaqueros Vecinos convocan una concentración en la explanada del Teatro Federico García Lorca el 10 de octubre a las 17.30 horas

Ideal Jueves, 2 de octubre 2025, 11:49 | Actualizado 12:06h. Comenta Compartir

Un grupo de vecinos de Fuente Vaqueros, la cuna de Federico García Lorca, está organizando para el próximo 10 de octubre una concentración en apoyo al pueblo palestino. Para ello reunirán a más de 40 autores entre músicos, poetas y pintores, que alzarán su voz.

La protesta tendrá lugar el viernes de la próxima semana en la explanada del Teatro Federico García Lorca a las 17.30 horas. «​Nos gustaría invitar a la ciudadanía a unirse a este llamamiento: 'Queremos unir nuestra voz a la de todas las personas que claman por detener el genocidio del pueblo de Palestina'».

El evento busca recuperar y reivindicar el espíritu del histórico acto del '5 a las 5' de junio de 1976, que simbolizó la unión por la libertad y el humanismo a través del arte en un momento crucial de la historia. Además, esta concentración quiere buscar la solidaridad para aquellas personas que están sufriendo tantas pérdidas en esta guerra.