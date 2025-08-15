Valderrubio pide 5,7 millones de euros para encauzar el barranco Hondo

El alcalde de Valderrubio, Antonio García (PSOE), solicita a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, a la Diputación de Granada y a la Junta de Andalucía ... que se hagan cargo de las obras del encauzamiento del Barranco Hondo hacia el río Cubillas. El importe previsto para la actuación es de 5.756.640,76 €, aunque aún queda por determinar el coste de la obtención de los terrenos afectados.

El Ayuntamiento cuenta ya con un anteproyecto para ejecutar los trabajos, un documento elaborado entre la administración provincial y los técnicos del organismo de cuencas tras una reunión mantenida el pasado noviembre, en la que la Junta de Andalucía se sumó al compromiso para conseguir una solución a las inundaciones que afectan la localidad de forma histórica. La actuación consiste en desarrollar un encauzamiento en la salida de la balsa actual del barranco de Tobares para conducir el caudal hasta su entrega al río Cubillas. El trazado a seguir se ha hecho a partir de un estudio para prevenir inundaciones que ejecutó el organismo de cuencas en 2019. Se han adaptado y suavizado las curvas a lo largo de un trazo que abarca 2. 454 metros.

El documento contiene, además, el estudio hidráulico del barranco, la gestión de residuos, seguridad y salud, así como, los planos necesarios, el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El próximo paso es ejecutar las expropiaciones de los terrenos afectados por la actuación. El agua del barranco Hondo desemboca en Valderrubio en una zona con cinco metros de ancho que termina en una acequia de 40 centímetros que discurre por todo el término municipal, de forma muy próxima a numerosas viviendas. El barranco Hondo inunda cientos de casas cada vez que las tormentas arrecian la localidad. La situación empeoró, según detalla el regidor, con las obras de la línea de alta velocidad –que se culminaron hace cinco años–. Este punto recoge desde entonces el agua procedente de la autovía –que anteriormente quedaba repartida con Zujaira– y recae en su totalidad sobre Valderrubio.

La última vez que el barranco Hondo se desbordó y anegó decenas de viviendas fue durante la primavera de 2024. El agua y el barro llegaron también a la A-92. El Ayuntamiento de Valderrubio reclamó medidas y volvió a insistir en la necesidad de conseguir una solución cuatro meses después tras no obtener ningún avance.

El acuerdo entre las administraciones llegó en noviembre tras años de peticiones por parte del Ayuntamiento y numerosas reuniones con los implicados y demandas sociales.

Otros intentos

Este no es el primer documento que se redacta para el encauzamiento del barranco Hondo. Tres proyectos se han elaborado en los últimos 25 años para acometer las obras. El primer informe se remonta a 1997. El segundo llegó en 2007. Entonces, se abordaron las expropiaciones para el inicio de la actuación, pero nunca se ejecutó. El Ayuntamiento de Valderrubio solicita desde hace casi tres décadas esta solución. Según explicó el regidor, el anterior proyecto no se materializó porque no cumplía las condiciones medioambiantales adecuadas sobre la zona.

«Estamos muy ilusionados, una solución definitiva y firme nos da mucha tranquilidad ante una previsión de lluvias o alertas por precipitaciones», aseguró el primer edil de Valderrubio. El regidor insistió en la necesidad de que las administraciones se comprometan a financiar la actuación y recordó a los resonsables que el pueblo se inunda cuando caen 80 litros por metro cuadrado y que teme que un «reventón térmico provoque un temporal grave que arrase el pueblo».