Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Paso del agua en el barranco Hondo Pepe Marín

Valderrubio pide 5,7 millones de euros para encauzar el barranco Hondo

El Ayuntamiento cuenta ya con un anteproyecto para conseguir que el agua desemboque en el río Cubillas y no se inunde el pueblo ante fuertes lluvias

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:27

El alcalde de Valderrubio, Antonio García (PSOE), solicita a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, a la Diputación de Granada y a la Junta de Andalucía ... que se hagan cargo de las obras del encauzamiento del Barranco Hondo hacia el río Cubillas. El importe previsto para la actuación es de 5.756.640,76 €, aunque aún queda por determinar el coste de la obtención de los terrenos afectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  2. 2 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  3. 3 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  4. 4

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  5. 5

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  6. 6

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior
  7. 7 13 operaciones en Granada se saldan con 26 detenciones y 3.000 plantas de marihuana incautadas
  8. 8 El restaurante «único» que trae a Granada manjares de Oriente Próximo: de Siria a Líbano
  9. 9

    El Granada confirma el patrocinio principal de la Cámara de Comercio
  10. 10

    Pacheta: «Estamos pendientes de los inscritos, pero me centro en lo que tengo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Valderrubio pide 5,7 millones de euros para encauzar el barranco Hondo

Valderrubio pide 5,7 millones de euros para encauzar el barranco Hondo