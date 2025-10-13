Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Policía Local en el recinto ferial el pasado fin de semana. IDEAL

Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos

Se produjo al término del concierto de Canelita y estuvieron implicadas, al parecer, una familia del pueblo y otra de Montefrío

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:41

El buen ambiente de la última noche de la feria de Íllora, celebrada el pasado fin de semana, se vio interrumpido momentáneamente por una trifulca ... a las puertas de una caseta. Durante la riña, al parecer entre dos familias, resultaron heridos varios policías locales con magulladuras y contusiones. Hubo dos detenidos, según ha confirmado a este periódico la Guardia Civil.

