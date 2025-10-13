Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos

El buen ambiente de la última noche de la feria de Íllora, celebrada el pasado fin de semana, se vio interrumpido momentáneamente por una trifulca ... a las puertas de una caseta. Durante la riña, al parecer entre dos familias, resultaron heridos varios policías locales con magulladuras y contusiones. Hubo dos detenidos, según ha confirmado a este periódico la Guardia Civil.

El suceso se produjo al término del concierto de Canelita, que se celebró en una caseta del recinto ferial. El espectáculo se desarrolló sin problema. Cuando terminó, ya en el exterior, en torno a las 23.30 horas, fue cuando tuvo lugar el enfrentamiento. Fuentes conocedoras del caso y testigos explican que los implicados pertenecían a dos familias distintas, al parecer, una de Íllora y otra de Montefrío. Habían estado discutiendo y llegaron a las manos.

La Agencia de Emergencias de Andalucía 112 recibió el aviso y alertó tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local de Íllora, que se desplazaron hasta el punto del recinto ferial donde los alertantes ubicaron la pelea, entre la calle Diego de Velázquez y el camino de Peña Gorda. El 112 tiene constancia de que al menos tres policías locales resultaron heridos.

El recinto ferial se encontraba repleto de público, así que la riña tuvo bastante repercusión. Testigos indican que los agentes de la Policía Local, al intentar mediar, resultaron heridos. Según ha podido saber IDEAL, presentan magulladuras, contusiones en zonas lumbares y cervicales, y uno de ellos tiene un ojo afectado.

Dos arrestados

Dos personas fueron detenidas por este tema, tal y como ha confirmado la Guardia Civil a este periódico. Uno de ellos, tal y como precisan los testigos, también había sufrido lesiones, ya que presentaba abundante sangre. Fueron trasladados a los calabozos de la Benemérita y este lunes estaba previsto que pasaran a disposición judicial. No ha trascendido si en el enfrentamiento resultaron heridos más implicados. La Guardia Civil continúa con las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Tras el suceso, la calma regresó de nuevo al recinto ferial, donde estos días Íllora ha disfrutado de una feria repleta de actividades. Asimismo, anoche se desplegó un fuerte dispositivo de Guardia Civil y Policía Local en el municipio para evitar posibles represalias o venganzas entre las familias participantes en la riña. La noche estuvo tranquila y no se han registrado más incidentes.