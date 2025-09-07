Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado de las ramblas que han causado más inundaciones en Granada en los últimos años Ariel. Rojas

Tres puntos negros que han provocado inundaciones en Granada siguen sin limpiar

Los ayuntamientos afectados desbrozan sus tramos, que son los que han sufrido más riadas en la provincia desde 2018

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:04

El paso de la dana por la provincia de Granada la noche del 13 de noviembre del año pasado obligó alcalde de Valderrubio, Antonio García ( ... PSOE), a improvisar un dique para salvar a sus vecinos de las inundaciones tras desbordarse el barranco Hondo. Decenas de viviendas quedaron anegadas en Cijuela tras la salida del barranco del Merre y el de las Ramblas a causa de este mismo temporal. Esta situación se repitió en Chauchina, donde miembros de Protección Civil rescataron a diez personas de sus domicilios. La alerta de lluvias obligó a cerrar los negocios y prohibió el aparcamiento en el acceso de Riofrío por el riesgo de crecida del arroyo Salado.

