Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un vecino llena una botella de agua del camión. Dipgra

Un tanque móvil de agua potable calma la sed de Alicún de Ortega

La Diputación de Granada garantiza el suministro con un camión cisterna mientras el Seprona sigue la investigación sobre los supuestos pozos ilegales

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:17

Botellas y garrafas en mano, los vecinos hacen cola para llevarse a casa unos cuantos litros de agua potable. En estos últimos días, se ha ... convertido en el bien más preciado de Alicún de Ortega, en la comarca de Los Montes, provincia de Granada. Allí, beber del grifo no es una opción desde que este pasado lunes el Ayuntamiento comunicara que, debido a una incidencia detectada en el sistema de abastecimiento a los domicilios, su consumo quedaba prohibido por tiempo indefinido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  2. 2

    Roban en un minuto jamones valorados en 1.000 euros en un secadero de Padul
  3. 3 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  4. 4

    Un coche ardiendo provoca grandes atascos en la autovía de la Costa
  5. 5

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  6. 6 El pueblo de Granada que celebra una fiesta en homenaje a la pipirrana
  7. 7 Un incendio de maquinaria alerta a Granada y su Área Metropolitana
  8. 8 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  9. 9

    El Granada baraja la salida de Pablo Insua
  10. 10

    «Cuando se entra en un golpe de calor los síntomas se vuelven más escandalosos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un tanque móvil de agua potable calma la sed de Alicún de Ortega

Un tanque móvil de agua potable calma la sed de Alicún de Ortega