Un tanque móvil de agua potable calma la sed de Alicún de Ortega

Botellas y garrafas en mano, los vecinos hacen cola para llevarse a casa unos cuantos litros de agua potable. En estos últimos días, se ha ... convertido en el bien más preciado de Alicún de Ortega, en la comarca de Los Montes, provincia de Granada. Allí, beber del grifo no es una opción desde que este pasado lunes el Ayuntamiento comunicara que, debido a una incidencia detectada en el sistema de abastecimiento a los domicilios, su consumo quedaba prohibido por tiempo indefinido.

Residentes y viajeros esperan con paciencia su turno frente al camión cisterna que calmará su sed. Hasta que llegara a las calles alicuneras, su mejor aliado para hidratarse y hacer frente a esta nueva ola de calor ha sido el agua mineral. Resulta que la que salía del grifo podía utilizarse para higiene y limpieza pero en ningún caso para beber o cocinar. Ahora, por lo menos, la potabilidad está garantizada. La Diputación Provincial de Granada se ha encargado de ello a través de Emergencias y Asistencia a Municipios, cartera dirigida por el diputado Eduardo Martos.

El siguiente paso debe ser solicitar una ayuda a Presidencia de 40.000 euros para paliar las consecuencias que han supuesto los problemas en la red de abastecimiento

«Cuando recibimos el aviso nos pusimos manos a la obra. Lo gestionamos y el martes por la tarde el camión cisterna ya estaba en el pueblo», repasa. Según él, el siguiente paso debe ser solicitar una ayuda a Presidencia de 40.000 euros para paliar las consecuencias que han supuesto los problemas en la red de abastecimiento. «En estos días se analizará la situación y se decidirá qué parte se le concede. La otra tendrá que ponerla el propio consistorio», explica.

En estas fechas, el pueblo se llena de visitantes y, por tanto, el consumo de agua aumenta. Ya lo comentó el primer día de restricción el alcalde de la localidad, Rafael Marín. No obstante, desde el primer momento ha apuntado a supuestos pozos ilegales en las inmediaciones que podrían tener mucha más profundidad que el que lleva agua a todas las casas. «Sería raro porque hoy hay muchos controles, pero la posibilidad está ahí», admite Martos. El Seprona de la Guardia Civil ya ha abierto una investigación para esclarecer por qué Alicún de Ortega ya no tiene agua potable.