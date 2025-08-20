Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Mi suegro tiene 101 años, necesita respirador y estaba sin luz»

Los vecinos de Salar sufren cortes del suministro a diario y reclaman una solución inminente que Endesa trata de buscar

Leticia M. Cano

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:22

Las noches se convierten en un infierno cuando la vida depende de la electricidad y esta, por momentos, desaparece. «Anoche fuimos corriendo a por mi ... suegro. Tiene 101 años, necesita respirador y estaba sin luz», comenta un vecino en la plaza del pueblo. En Salar, un municipio del Poniente granadino que ronda los 2.500 habitantes, el tema de conversación no es otro: los cortes de luz y bajadas de tensión que llevan sufriendo durante años. Esto se ha agravado en los últimos quince días, cuando en plena ola de calor se han quedado sin luz durante más de siete horas y además, han sufrido un conato de incendio en una de las fachadas de las casas afectadas.

