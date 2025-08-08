Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cientos de ovejas en una explotación ganadera del norte de la provincia de Granada. Ramón L. Pérez

La sospecha de casos de lengua azul en dos granjas de Órgiva inquieta a los ganaderos

Otro par de explotaciones de la zona ha notificado posibles síntomas y el sector permanece en vilo ante el aumento de focos en las provincias vecinas

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:24

La lengua azul amenaza ya a la cabaña ganadera de Granada. La provincia ha quedado «rodeada» tras los últimos brotes detectados en las vecinas Málaga ... y Jaén. El sector se muestra especialmente inquieto por la cercanía de sendos territorios, un factor que puede favorecer la expansión de esta enfermedad infecciosa, que se transmite por un mosquito y puede provocar incluso la muerte de los animales que se contagian. Crece así la declaración de 'zona restringida' en Andalucía, que ya incluía a Sevilla, Córdoba y Cádiz y de la que solo se libran, por el momento, Granada, Almería y Huelva.

