La sospecha de casos de lengua azul en dos granjas de Órgiva inquieta a los ganaderos
Otro par de explotaciones de la zona ha notificado posibles síntomas y el sector permanece en vilo ante el aumento de focos en las provincias vecinas
Viernes, 8 de agosto 2025, 00:24
La lengua azul amenaza ya a la cabaña ganadera de Granada. La provincia ha quedado «rodeada» tras los últimos brotes detectados en las vecinas Málaga ... y Jaén. El sector se muestra especialmente inquieto por la cercanía de sendos territorios, un factor que puede favorecer la expansión de esta enfermedad infecciosa, que se transmite por un mosquito y puede provocar incluso la muerte de los animales que se contagian. Crece así la declaración de 'zona restringida' en Andalucía, que ya incluía a Sevilla, Córdoba y Cádiz y de la que solo se libran, por el momento, Granada, Almería y Huelva.
Los ganaderos granadinos atienden vigilantes a la evolución de la incidencia. Dan por sentado que sus temores se harán realidad, que la lengua azul «llegará tarde o temprano a Granada», donde ya ha levantado las primeras sospechas. Por el momento, según ha podido saber IDEAL, seis municipios de las comarcas de la Alpujarra, Alhama, Los Montes y Guadix han dado la voz de alarma tras identificar posibles síntomas de este virus potencialmente letal sin tratamiento específico. Según datos facilitados por la Consejería de Agricultura, en la provincia hay censadas 260.000 ovejas.
Bajo el foco están tres explotaciones ganaderas de Órgiva y una de Almegíjar. El laboratorio de Algete aún no ha confirmado las muestras, pero la delegada territorial de Agricultura, Carmen Lidia Reyes, ha asegurado a este periódico que «todo apunta a que al menos dos de ellas podrían dar positivo». «Solo es una sospecha, no se sabe con seguridad, pero hay indicios para creer que sí vamos a tener casos de lengua azul», expresó. Del otro par «aún no hay información porquelas pruebas acaban de enviarse». Los resultados están tardando 15 días o más.
Por otro lado, la Consejería sigue la pista a un monte comunal de Alhama en el que 22 explotaciones están en periodo de verano. Los técnicos veterinarios de la Junta de Andalucía realizaron análisis de sangre a 20 animales el pasado lunes. También hay sospechas en una explotación pequeña de Alcaicería, en Zafarraya. Hay dos ovejas con síntomas, pero la delegada admitió que se esperan resultados negativos, como ya se ha confirmado en los casos de La Peza y Alicún de Ortega.
Medidas de prevención
La lengua azul afecta principalmente al ganado ovino, pero puede perjudicar a cualquier rumiante. La vacunación es voluntaria, pero «fundamental» para prevenir contagios. «El problema es que aquí no estamos a salvo. La enfermedad tiene que llegar y no hay inmunidad total. Ciertos ganaderos son reticentes porque pierden embarazos, pero es importante vacunarse», advierte el secretario general de UPA, Nicolás Chica. Actualmente, el 75% del ganado ovino granadino está protegido frente a esta enfermedad. Las vacunas están parcialmente subvencionadas y suponen un coste de 4 euros por animal.
El calor y la humedad favorecen la reproducción del mosquito, por lo que COAG aconsejó llegar a esta primavera con los animales vacunados. El secretario de Organización, Antonio Rodríguez, recomienda tomar también otras medidas, como el uso de repelentes e insecticidas y la desinfección de los espacios. Pero es un virus «muy contagioso y peligroso». «Estamos muy preocupados. Aunque intentes evitar el contagio por otras vías, no hay vacunas para todos los serotipos y no lo puedes controlar», lamenta Manuel del Pino, de Asaja. Según él, que haya casos positivos en Granada es «cuestión de tiempo». «Estamos rodeados».
¿Qué es la lengua azul y cuáles son sus síntomas?
La lengua azul es una enfermedad infecciosa transmitida por un mosquito que puede resultar letal, ya que no existe un tratamiento específico. Ante un caso positivo, «el protocolo recomienda que se aísle al animal contagiado», explica Clara Torreblanco, responsable de COAG en el Altiplano granadino, donde el 70% de la población se dedica a la agricultura o la ganadería. Para evitar una gran mortandad, «saber identificar los síntomas es clave». Tardan entre 15 y 20 días en manifestarse. Destaca la inflamación de la lengua, pero recuerda que también pueden producirse salivación, hemorragias en nariz y boca y temblores. «A los animales les cuesta mucho caminar hacia el agua cuando se contagian de lengua azul».
