Sofocan un incendio en Pinos Puente próximo a una urbanización y la autovía Las llamas se han originado en una parcela llena de arbustos que se sitúa también al lado de una nave

Sandra Martínez Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:25 | Actualizado 14:30h. Comenta Compartir

Bomberos de la Diputación de Granada trabajan para sofocar un incendio en Pinos Puente. Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112, han recibido varios avisos alrededor de las 12.55 horas que alertaban de humo visible desde la A-336. Al parecer, las llamas se han originado por la quema descontrolada de matorrales de un vecino.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado también la Policía Local de Pinos Puente, que son quienes han dado el aviso de lo sucedido a bomberos. El incendio se ha producido en una parcela situada a 200 metros de la autovía y próxima también a una urbanización de vecinos y una nave. No se ha tenido que proceder a ningún desalojo.