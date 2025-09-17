Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Incendio en una parcela en Pinos Puente IDEAL

Sofocan un incendio en Pinos Puente próximo a una urbanización y la autovía

Las llamas se han originado en una parcela llena de arbustos que se sitúa también al lado de una nave

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:25

Bomberos de la Diputación de Granada trabajan para sofocar un incendio en Pinos Puente. Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112, han recibido varios avisos alrededor de las 12.55 horas que alertaban de humo visible desde la A-336. Al parecer, las llamas se han originado por la quema descontrolada de matorrales de un vecino.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado también la Policía Local de Pinos Puente, que son quienes han dado el aviso de lo sucedido a bomberos. El incendio se ha producido en una parcela situada a 200 metros de la autovía y próxima también a una urbanización de vecinos y una nave. No se ha tenido que proceder a ningún desalojo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  3. 3 Las obras de la autovía entre Granada y Atarfe cortarán parcialmente la A-92G este jueves
  4. 4 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel
  5. 5 El chef tras el exitoso menú universitario de la UGR: así prepara 1.200 comidas al día
  6. 6

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  7. 7 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  8. 8 Trasladan al archivo al agente investigado por presunta violencia machista
  9. 9 El invitado granadino de la bañera de La Revuelta que se gana el cariño de Broncano: «Tienes pinta de gracioso»
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sofocan un incendio en Pinos Puente próximo a una urbanización y la autovía

Sofocan un incendio en Pinos Puente próximo a una urbanización y la autovía