Un vecino señala la zona quemada por el incendio. Leticia M. Cano
Incendio en Ventas de Zafarraya

«Sobre las cinco de la madrugada nos desalojaron y salimos con lo puesto»

El incendio forestal en la Sierra de Alhama, cerca del cementerio de Ventas de Zafarraya, ha obligado a evacuar durante horas a los vecinos de la zona

Leticia M. Cano

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:14

La madrugada transcurría en calma en Ventas de Zafarraya hasta que, pasadas las cinco, el timbre de las casas empezó a sonar con insistencia y ... sacó de la cama a numerosos vecinos. La alarma cobró sentido al mirar hacia la montaña y ver que la Sierra de Alhama ardía. «Era impresionante el resplandor de las llamas», recuerda horas después, ya más tranquila, una vecina de la localidad. El fuego se declaró en torno a las 4.30 horas de la madrugada del lunes, en la ladera situada tras el cementerio, y avanzó hacia una zona de monte en dirección a Alcaucín. Las llamas obligaron a desalojar a los residentes más próximos. «Sentí impotencia. No sabía si el fuego iba a llegar a casa», confiesa un vecino evacuado mientras barre la entrada de su vivienda.

