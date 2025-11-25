Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Julio Martín dentro del silo de Padul. Rafael Vílchez

El silo de un pueblo granadino ha ganado popularidad gracias a su Centro de Interpretación

El interior de este espacio situado en Padul desde hace 59 años acoge, entre otras interesantes cosas, una exposición de aperos de labranza y objetos típicos de antaño donados por vecinos del pueblo

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:44

El silo de Padul, de titularidad municipal, puesto ahora en valor, se ha convertido en uno de los lugares más visitados del pueblo. En este ... proyecto han tenido mucho que ver Julio Martín, Enrique Cordovilla y Cipriano Duarte. Su exposición permanente, según Julio Martín, «se desarrolla en el pasillo del silo, distribuidor de la planta baja y en el interior de dos celdas que se han abierto para este fin. La visita comienza con una colección de aperos de labranza relacionados con la agricultura y el trigo. Hay herramientas que se utilizaban para la preparación de la tierra y para la siembra: arados, gradas, azadas… Otras utilizadas para el herraje de mulos, caballos y burros, aparejos y todo el conjunto de vestimenta de animales, como montura, guarniciones, colleras, yugos… Se sigue con herramientas de siega, trilla, medidas de grano, envasado, pesado y trasporte. En una de las celdas, se ha recreado una antigua cocina, que representa lo que era vida cotidiana de una vivienda de pueblo. El horno representa el fin principal del trigo para nuestra alimentación: el pan», indicó.

