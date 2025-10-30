Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Servicio Provincial Tributario de Diputación estrena web e identidad visual

El objetivo es ofrecer una imagen coherente, moderna y reconocible, que transmita los valores de proximidad, transparencia y servicio público

Ideal

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:04

La diputada de Economía, Ana Molina, ha presentado la nueva página web e identidad visual del Servicio Provincial Tributario (SPT) de la Diputación de Granada, ... un paso más en la modernización de este organismo autónomo y en la apuesta por una administración más cercana, ágil y accesible para la ciudadanía. Este organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios desarrolla las funciones delegadas por la institución provincial y otras entidades locales en materia de información, gestión, liquidación e inspección tributaria, así como la recaudación de tributos e ingresos de derecho público.

