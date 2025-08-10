Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista de la Sierra de la Sagra. José Utrera

El sector primario, contrario a la creación del Parque Natural de la Sierra de la Sagra

Agricultores, ganaderos y propietarios forestales lamentan que la declaración del espacio protegido se realice sin tener en cuenta los intereses del territorio

Inés Gallastegui

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:21

Agricultores, ganaderos y propietarios forestales de la provincia se han manifestado en contra de la creación del Parque Natural de la Sierra de la Sagra, ... anunciada esta semana por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, para el primer trimestre de 2026. El sector primario lamenta que esta figura de protección medioambiental se haga, una vez más, a espaldas del territorio.

