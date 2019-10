Sebastián Pérez encabezará la lista del PP granadino al Senado Sebastián Pérez, en la bienvenida al curso político en Órgiva, con Carlos Rojas a la derecha de la imagen. / JAVIER MORALES Carlos Rojas repite como número uno en la lista al Congreso de los Diputados JAVIER MORALES Domingo, 6 octubre 2019, 12:27

El líder provincial del PP y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, Sebastián Pérez, será el candidato de los populares al Senado en las elecciones generales del 10 de noviembre. Pérez, que no está obligado a renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento, desplaza así del número uno a Vicente Azpitarte, que logró escaño en el Senado en las elecciones del pasado 28 de abril. En la lista al Congreso, la dirección nacional del PP vuelve a apostar por Carlos Rojas, como ya lo hiciera en las pasadas elecciones. Rojas fue el único de los 'cabeza de lista' andaluces que repitió tras los comicios de 2016.

Así lo han confirmado fuentes del partido, que a lo largo del día confeccionará el listado completo de los aspirantes a ambas cámaras. Sebastián Pérez no descartaba formar parte de la candidatura al Senado, pero en los últimos días había mantenido su «compromiso» con la ciudad de Granada y su deseo de no ir al Senado. Como ha explicado este domingo a IDEAL, el partido le ha pedido que sea el 'cabeza de lista'. Ha conocido la decisión de la directiva nacional a primera hora de la mañana. «Yo soy hombre de partido, y si mi partido a nivel nacional, con su superior criterio, así lo ha decidido, no puedo más que respetarlo», ha señalado.

Pérez agradece la confianza del partido e impone como condición seguir manteniendo su papel en la capital: «Mi único compromiso es Granada, lo tengo con mis votantes y las personas que me apoyaron en el proyecto de la 'Gran Granada', no voy a renunciar nunca a ese proyecto (...) Mi voluntad es quedarme y me voy a quedar en el Ayuntamiento, eso es irrenunciable".

Sebastián Pérez está a la espera de ser nombrado 'vicealcalde' en el bipartito de la capital, una figura que aún no existe y que acordaron crear los equipos de Partido Popular y Ciudadanos. En agosto, en un acto de bienvenida al curso político celebrado en Órgiva, Pérez amenazó con romper el acuerdo de gobierno conjunto y pasar a la oposición si el alcalde, Luis Salvador, no reconocía que selló con él un pacto para alternar la alcaldía a mitad del mandato. El alcalde, por su parte, ha mantenido que las direcciones nacionales de ambos partidos consensuaron un proyecto para cuatro años con Luis Salvador como alcalde.