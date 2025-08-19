Salar denuncia los cortes de luz diarios que sufren desde hace más de quince días. Según Armando Moya, alcalde de la localidad, el problema viene ... de años atrás, pero se ha acentuado durante las últimas dos semanas, en plena ola de calor. En un escrito que el Ayuntamiento ha enviado a Endesa solicitan que se solucione el problema que afecta en mayor medida a 11 calles, pero que también perjudica al resto del vecindario, incluyendo al alumbrado público y al ayuntamiento.

Los cortes de suministro y las bajadas de tensión que sufren los vecinos de Salar llegan a durar hasta siete horas. «Ha habido días en los que no había luz desde la una de la madrugada hasta las ocho de la mañana o incluso de dos a siete de la tarde», declara Armando Moya. Este problema no solo afecta en los quehaceres cotidianos de los vecinos de Salar, sino que, algunos de ellos necesitan utilizar máquinas de oxígeno y son dependientes de este suministro, lo que supone que la situación se agrave. «No pueden estar más de tres o cuatro horas sin luz, es un gran problema para ellos», comenta.

La ola de calor se ha sentido más en este municipio cuando los cortes han sido durante el mediodía y en los hogares no disponían ni de ventiladores ni de aire acondicionado. «Algunos electrodomésticos se han roto y se han producido conatos de incendio en algunas fachadas», añade. El alcalde también ha querido expresar que el punto de información del Ayuntamiento sigue a disposición del vecindario para que les trasladen los desperfectos que se están ocasionando en sus hogares y puedan reclamarlos.

Desde Endesa manifiestan que se trata de una incidencia en «una zona concreta», en circuitos de baja tensión, ya que se han fundido los fusibles por sobrecarga. «Se está investigando para buscar una solución», informan. Desde la localidad confiesan que el cableado es «muy antiguo» y subrayan que hay «falta de mantenimiento» y que se necesita una inversión que «no se está haciendo». Además, el alcalde solicita una reunión con el director responsable para gestionar la problemática. De no solventar dicho problema, no descartan una manifestación futura para denunciar y acabar con la situación que viven los habitantes de Salar.