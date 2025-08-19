Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ayuntamiento de Salar Ideal

Salar denuncia los cortes de luz diarios que sufren desde hace más de quince días

La restricción del suministro, que afecta en mayor medida a 11 calles, llega a durar hasta siete horas y Endesa asegura que está buscando soluciones

Leticia M. Cano

Martes, 19 de agosto 2025, 23:10

Salar denuncia los cortes de luz diarios que sufren desde hace más de quince días. Según Armando Moya, alcalde de la localidad, el problema viene ... de años atrás, pero se ha acentuado durante las últimas dos semanas, en plena ola de calor. En un escrito que el Ayuntamiento ha enviado a Endesa solicitan que se solucione el problema que afecta en mayor medida a 11 calles, pero que también perjudica al resto del vecindario, incluyendo al alumbrado público y al ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  3. 3

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  4. 4 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  5. 5 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  6. 6 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  7. 7 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  8. 8

    Reciben sepultura los dos trabajadores muertos en el incendio de la aceitera de Pinos Puente
  9. 9

    El presidente del Wolfsberger, optimista en el fichaje de Weissman: «Solo faltan pequeñas cosas»
  10. 10 El amigo de Lorca que fundó un casino en su pueblo de Granada en 1924

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Salar denuncia los cortes de luz diarios que sufren desde hace más de quince días

Salar denuncia los cortes de luz diarios que sufren desde hace más de quince días