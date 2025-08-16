La Romería del Vino de Alhama enamora a forasteros y emigrantes

La Romería del Vino de Alhama de Granada arrancaba un año más en la Plaza del Rey con la celebración de la misa y la ... concentración de las cinco carrozas que en esta edición han participado y que hace añorar aquellas ediciones en las que se superó la treintena. Entre los participantes había muchos venidos de otras provincias, pues el ayuntamiento hace coincidir esta celebración con la del Día del Emigrante. También muchos forasteros que no quieren perderse esta peculiar fiesta en la que se reparte gratuitamente, tanto la olla jameña, como gazpacho y vino del terreno.

Pasadas las once de la mañana de este viernes, las carrozas tomaron la carretera hacia el paraje del Motor, en tanto que los caballistas lo harían por el Camino de los Ángeles, este año sin la yunta de bueyes acompañada del tamboril que mucha gente echaba de menos por la bella estampa que creaba su paso y parada en la ermita de los Ángeles. Tal y como estaba previsto, se realizó una parada en el entorno del chiringuito, donde se ofreció un refrigerio a los caballistas y acompañantes.

A. Arenas

Una hora después se congregaban en el paraje del Motor todos los asistentes -medio millar según fuentes municipales-. Esperaban el reparto de la 'olla jameña', que desde hace 14 ediciones preparan Manolo García 'El Tanero' y su mujer, Toñi, que contaban que para evitar cualquier riesgo de incendio la habían cocinado en el pueblo y transportado posteriormente al lugar donde se procedería a su reparto con la ayuda de varios operarios del ayuntamiento y el propio concejal de Juventud, Juan Calderón.

También respondían a la pregunta de los ingredientes empleados, comenzando por 62 kilos de garbanzos, donados al Ayuntamiento por Cooperativa Los Tajos a los que añadieron 18 kg de gallina vieja, 16 kg higadilla de pollo, 20 kg de pancetas y 20 codillos de jamón. Este plato contundente, que el año pasado sobró pero este faltó, se repartía junto con pan, 120 litros de gazpacho fresquito elaborado con los mejores tomates obsequio de la Cooperativa Hortoventas que fueron repartidos por miembros del Centro de Participación Activa. Igualmente, se dio buena cuenta de los cien litros de vino de la Tana que ha sido premiado este año en el VI Concurso Vinos de Altura IGP Altiplano de Sierra Nevada.

A. Arenas

Ya por la tarde tendría lugar la tradicional carrera de cintas a caballo y la actuación musical, primero del grupo 'Canela en rama' y después de 'Dj Nacho'. Con antelación se llevó a cabo la entrega de premios a las carrozas recayendo el primer premio consistente en un vale de comida para todos los miembros de la carroza por un importe de 350 euros a los integrantes de 'El Patio'; el segundo de un vale de 200 euros para 'Viva la orquesta de mi pueblo' y el tercero para 'Las Flamencas', consistente en una cesta de productos valorada en 100 euros.

Antonia, una alhameña que reside en Vitoria y que no ha faltado nunca a esta fiesta, comentaba que le gusta volver a su pueblo «para no perder las raíces» y se lamentaba de que «cada vez haya menos gente joven que no se implica». Pepi, de Málaga, reconocía que le gusta «el pucherito» y que está muy a gusto en Alhama, pues «durante el día hace calor pero por la noche refresca y eso se agradece». Otra vitoriana, Rocío, que regresa siempre en verano, recomendaba buscar fórmulas para que la gente de Alhama participe más y su hija Lara manifestaba «que la romería es muy divertida» y que le encanta acompañar a los caballos por la ruta de los tajos.