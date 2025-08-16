Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Caballistas en la romería del vino de Alhama A. Arenas

La Romería del Vino de Alhama enamora a forasteros y emigrantes

Una treintena de caballistas procedentes de otros rincones de la provincia y Málaga mantuvieron el ambiente festivo

Antonio Arenas

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:09

La Romería del Vino de Alhama de Granada arrancaba un año más en la Plaza del Rey con la celebración de la misa y la ... concentración de las cinco carrozas que en esta edición han participado y que hace añorar aquellas ediciones en las que se superó la treintena. Entre los participantes había muchos venidos de otras provincias, pues el ayuntamiento hace coincidir esta celebración con la del Día del Emigrante. También muchos forasteros que no quieren perderse esta peculiar fiesta en la que se reparte gratuitamente, tanto la olla jameña, como gazpacho y vino del terreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  2. 2 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  3. 3 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  4. 4

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior
  5. 5

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  6. 6

    El asesinato de dos guardias civiles que llenó de rabia Granada
  7. 7

    Comienzan las obras para convertir el convento de las Vistillas en templo budista
  8. 8

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  9. 9 El restaurante «único» que trae a Granada manjares de Oriente Próximo: de Siria a Líbano
  10. 10 13 operaciones en Granada se saldan con 26 detenciones y 3.000 plantas de marihuana incautadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Romería del Vino de Alhama enamora a forasteros y emigrantes

La Romería del Vino de Alhama enamora a forasteros y emigrantes