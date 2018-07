Retiran un 'mega-enjambre' de abejas en Granada: «Es inmenso, el más grande que he rescatado»

El apicultor y apiterapeuta Sergio Guerrero, del grupo 'La Colmena Sanadora', terminó anoche el proceso de retirada de un 'mega-enjambre' de abejas encontrado en un terreno situado entre las localidades de Híjar y Cúllar Vega, en Granada. De acuerdo con el propio abejero, «se trata probablemente del mayor panal que he rescatado en mis años de experiencia».

«Nos llamaron del Ayuntamiento de Híjar por un enjambre situado en la calle Averroes. Al parecer, las abejas se habían instalado en el muro de una construcción abandonada. Tras recibir las fotografías y evaluar la situación, nos personamos y decidimos meterle mano», cuenta Guerrero.

«Una vez allí, nos encontramos el que es, con diferencia, el enjambre más grande que hemos retirado este año. De hecho, es, probablemente, el más grande que he rescatado nunca», explica el apicultor.

«Normalmente nos llaman cuando se empiezan a formar, como ocurrió con el que retiramos hace unos meses en el ferial, pero en este caso, al haberse desarrollado en un terreno abandonado, el panal estaba muy avanzado. Contaba con un metro y medio de altura, y es probable que tuviera entre seis y siete años de formación», ha terminado de contar el apiterapeuta.

Ahora, las abejas han sido retiradas al centro que gestiona Sergio Guerrero, donde ocuparán un hueco especial: «El panal rescatado equivale a tres colmenas de las que utilizamos en el apiario. Ya lo hemos medido para componer la colmena y, paso a paso, por las noches, que es cuando se puede actuar, hemos terminado de trasladarlo».

Finalmente, como puede verse en el vídeo, Sergio Guerrero destaca la importancia de las tareas de rescate: «Esto es la vida. Si estos animales no ponen el primer grano de arena, no tendríamos nada. Cuando encontréis panales así, no los queméis. Lo mejor es llamarnos, que os informaremos de todo sin compromiso».