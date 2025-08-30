Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Residenciales con piscinas, zonas verdes y terrazas

Sandra Martínez

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:34

Urbanizaciones con piscina, zonas verdes comunes y balcones o terrazas. Así serán las viviendas de protección oficial que se prevén construir en los ocho municipios ... de la comarca de Guadix que se han adherido a la iniciativa impulsada por la asociación Adimurd. Diversas imágenes arquitectónicas de su página web muestran una aproximación de cómo será el resultado final de la edificación. Desarrolladas con un diseño rural contemporáneo, en Jerez del Marquesado, Alquife o Purullena la oportunidad serán casas de dos plantas con terraza, mientras que en Guadix la oferta se centrará en pisos con jardín privado y parking. La búsqueda de la tranquilidad, el disfrute de los entornos rurales y estratégicos, entre la vega y la montaña y el deseo de tener espacio, luz, aire limpio y vida en comunidad son los atractivos principales de unas viviendas que se integrarán a la arquitectura tradicional de cada una de las localidades y que tendrán, en líneas generales, muros blancos y materiales nobles.

