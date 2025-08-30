Residenciales con piscinas, zonas verdes y terrazas

Urbanizaciones con piscina, zonas verdes comunes y balcones o terrazas. Así serán las viviendas de protección oficial que se prevén construir en los ocho municipios ... de la comarca de Guadix que se han adherido a la iniciativa impulsada por la asociación Adimurd. Diversas imágenes arquitectónicas de su página web muestran una aproximación de cómo será el resultado final de la edificación. Desarrolladas con un diseño rural contemporáneo, en Jerez del Marquesado, Alquife o Purullena la oportunidad serán casas de dos plantas con terraza, mientras que en Guadix la oferta se centrará en pisos con jardín privado y parking. La búsqueda de la tranquilidad, el disfrute de los entornos rurales y estratégicos, entre la vega y la montaña y el deseo de tener espacio, luz, aire limpio y vida en comunidad son los atractivos principales de unas viviendas que se integrarán a la arquitectura tradicional de cada una de las localidades y que tendrán, en líneas generales, muros blancos y materiales nobles.

El objetivo es que estén también adaptadas a la eficiencia energética, accesibilidad y espacios comunitarios para compartir vida: zona de juegos, bancos y sombra. Personas que teletrabajan y buscan desconexión real, jóvenes que quieren formar una familia sin alejarse de su pueblo o personas que quieren vivir en un entorno rural sin perder la comodidad de la ciudad son sus principales interesados. Mientras que en Marchal se destaca su cercanía con el Parque Natural de Sierra Nevada, en Jerez del Marquesado, que esta localidad se sitúa junto al Picón de Jérez, rodeado de agua, acequias, lavaderos históricos y huertas centenarias, un lugar de montaña para vivir sin renunciar los servicios básicos.

Todos estos municipios están enlazados a la A-92 para su fácil conexión con Granada o se ubican a diez minutos de Guadix, capital de la comarca. Las localidades han recibo ya más de 500 solicitudes a una campaña que está liderada por un slogan claro: «Aquí puedes vivir, aquí puedes quedarte», que tiene como intención generar una transformación urbanística y repoblar el norte de la provincia de Granada, el punto que más pérdida de habitantes sufre. Adimurd deja claro que solo podrán acceder a una vivienda protegida en estas promociones quienes estén inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y formen parte de la cooperativa correspondiente. El número de plazas por promoción será limitado. El orden de inscripción será tenido en cuenta.