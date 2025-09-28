Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de los trabajos de renaturalización del Genil a su paso por Loja L. Martín

La renaturalización del río Genil en Loja se encuentra al 50%

La intervención a lo largo de 5 kilómetros del cauce estará terminada en noviembre, pero los vecinos ya disfrutan de una parte del paseo

Leticia M. Cano

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:01

Las obras de renaturalización del río Genil en Loja se encuentran casi al 50% de ejecución desde que el acta de replanteo se firmara el ... 24 de marzo. Con este proyecto, se están transformando 5 kilómetros de entorno del río Genil, desde el paraje de los Infiernos Altos hasta pasado el campo de fútbol de la localidad. Actualmente ya existe una zona transitable donde los vecinos disfrutan del paraje del Paseo del Genil y los trabajos siguen ejecutándose a la altura del hospital del municipio, es decir, desde el Puente Gran Capitán hacia el estadio. Con esta zona de uso público, además, se mitigará el riesgo de inundabilidad en el entorno del río.

