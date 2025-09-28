La renaturalización del río Genil en Loja se encuentra al 50%

Las obras de renaturalización del río Genil en Loja se encuentran casi al 50% de ejecución desde que el acta de replanteo se firmara el ... 24 de marzo. Con este proyecto, se están transformando 5 kilómetros de entorno del río Genil, desde el paraje de los Infiernos Altos hasta pasado el campo de fútbol de la localidad. Actualmente ya existe una zona transitable donde los vecinos disfrutan del paraje del Paseo del Genil y los trabajos siguen ejecutándose a la altura del hospital del municipio, es decir, desde el Puente Gran Capitán hacia el estadio. Con esta zona de uso público, además, se mitigará el riesgo de inundabilidad en el entorno del río.

El plazo de ejecución del proyecto es de 12 meses y desde el Ayuntamiento de Loja confirman que la finalización de la obra está prevista para el 24 de noviembre de este mismo año. Hasta el momento, según explican, se han llevado a cabo los trabajos de limpieza, desbroce de la llanura de inundación, eliminación de motas y extracción de escombros, entre otros, con los que se está alcanzando la mitad del proyecto en los plazos previstos. Cuando esta primera fase finalice, se comenzará con los capítulos de riego, lagunas, uso de remanentes de agua, siembra y plantaciones.

Menos riesgo de inundación

Los trabajos de limpieza y desbroce de senderos para acceder a los márgenes del río desde los Infiernos Altos –monumento natural– hasta Puente Quebrada ya se han realizado. A ello se ha sumado el trabajo para la eliminación de barreras longitudinales, extracción de escombros y explanación de la llanura de inundación. De este modo, si hay algún desbordamiento, el agua quedaría en la llanura, de forma que entraría y saldría sin causar mayores daños. Las zonas beneficiadas serán el Hospital Comarcal, la explanada del futuro ferial, el Puente Gran Capitán, el Puente Aliatar y la calle Pérez del Álamo.

Por otro lado, se está trabajando en la renaturalización de la escollera, rellenándola y extendiendo una capa de tierra vegetal para su posterior plantación, así como en la colocación de la manta orgánica para su protección.

Además, se está trabajando en la ejecución de las medidas de bioingeniería para la contención de zonas degradadas del cauce. Por último, se ha empezado a trabajar en la ejecución del uso de remanentes de agua de acequias con la ejecución del depósito de riego que recoge las aguas sobrantes de esas acequias que van a parar al río.

Esta renaturalización del entorno, que contempla en su totalidad 5 kilómetros, incluirá la plantación de nuevo arbolado y flores, así como la mejora del aspecto de un muro mediante enredaderas. Para ello, se ha destinado una inversión económica que asciende a 5 millones de euros, cuatro procedentes de los Fondos Next Generation de la Unión Europea distribuidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y uno, de aportación municipal.