Recibe el alta la mujer que fue tiroteada por su hermano en Arenas del Rey

La mujer que fue tiroteada por su hermano en Arenas del Rey, provocándole heridas muy graves en una pierna, ya ha recibido el alta médica. ... Salió del hospital hace unos días, después de permanecer tres semanas ingresada por la «complejidad y características de la intervención» a la que fue sometida, según indican fuentes sanitarias. Su situación ha requerido de un «abordaje multidisciplinar», pero la evolución ha sido favorable y los médicos dieron el visto bueno para que continúe su recuperación en casa.

La Guardia Civil acudió mientras estaba hospitalizada a tomarle declaración en relación al crimen, en el cual su hermano la disparó supuestamente a ella y a su marido (cuñado del presunto autor), al que mató. La declaración de la mujer no aportó datos de interés para la investigación, según indicaron fuentes de la Benemérita, que continúa las pesquisas para determinar, sobre todo, el móvil del homicidio.

El suceso tuvo lugar el pasado lunes, 18 de agosto. El hombre presuntamente disparó contra su hermana y su cuñado y acabó con la vida de él. Después, se suicidó. La víctima estaba sentada en la calle con un amigo cuando ocurrió todo. El arma de fuego estaba a nombre del supuesto autor de los disparos, según fuentes cercanas al caso. Fue su propia hija la que se la quitó de las manos y posteriormente la entregó a la Guardia Civil.

La escena en la calle era desoladora. El cuerpo del fallecido yacía sobre el asfalto, mientras los vecinos iban saliendo y los gritos de pánico intensificándose. Por otro lado, la mujer permanecía herida grave. Un residente en la zona que trabaja como técnico de Emergencias le taponó la herida hasta la llegada de la ambulancia.

Después de estos hechos, el presunto homicida se dirigió a su cortijo, que se encuentra en las afueras del pueblo, y se quitó la vida con otra arma de fuego. Se sabe que mantenían rencillas desde hace mucho tiempo, pero no habían presentado denuncias el uno contra el otro ni protagonizado altercados graves.