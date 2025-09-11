Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calle en la que tuvo lugar el crimen. Ariel C. Rojas

Recibe el alta la mujer que fue tiroteada por su hermano en Arenas del Rey

Ha permanecido tres semanas ingresada por la «complejidad y características de la intervención» a la que fue sometida

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:37

La mujer que fue tiroteada por su hermano en Arenas del Rey, provocándole heridas muy graves en una pierna, ya ha recibido el alta médica. ... Salió del hospital hace unos días, después de permanecer tres semanas ingresada por la «complejidad y características de la intervención» a la que fue sometida, según indican fuentes sanitarias. Su situación ha requerido de un «abordaje multidisciplinar», pero la evolución ha sido favorable y los médicos dieron el visto bueno para que continúe su recuperación en casa.

