Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial

Decenas de vecinos de Churriana de la Vega denuncian la insalubridad y la presencia de ratas «enormes» en sus calles, un problema que declaran que ... sufren desde hace más de ocho años en el residencial La Habana. Se trata de una zona que se encuentra en el límite con Armilla y sus residentes explican que se sienten «abandonados». Por sus calles ven cada noche ratas «enormes» y, además, añaden que los contenedores y aceras están en «mal estado», junto a vías «asquerosas». Para acabar con esta situación, el Ayuntamiento ha contratado a una empresa de desratización que actúa cada dos semanas en la zona afectada.

Los vecinos explican que desde hace años se quejan de que cerca de sus hogares hay un corral de gallinas en «muy malas condiciones» y «sin regularizar». «Al pasar notas un olor nauseabundo», comenta uno de los afectados. Colindante a este corral hay un solar vacío y los vecinos coinciden en que ambos se han convertido en un «foco de infección».

Salen de las alcantarillas

La preocupación no es solo la apariencia o el olor, sino que por las noches, las ratas salen de las alcantarillas e incluso cuentan que han llegado a entrar a algunas casas. «Pueden ocasionar problemas muy grandes como morder, meterse en un coche, romper cables y más daños cuantiosos», señala un vecino. Los residentes han contactado con el Ayuntamiento de Churriana de la Vega y explican que se han implicado, pero «no lo suficiente» como para solucionar la situación. «Los llamamos hace un mes y medio, y vinieron de inmediato», incluyen.

Según los residentes, cuando acudieron a su llamada, el problema no pudo ser solucionado porque los medios eran «insuficientes» y piensan que el foco se sigue encontrando en el corral, no en las alcantarillas. «Desde el Ayuntamiento dicen que se han retirado las gallinas, pero el problema continúa. Se necesita una limpieza exhaustiva», lamentan. Destacan que no tienen una «desatención total», pero piden una actuación de forma directa. «Pedimos una solución definitiva, radical e implicada», reclaman.

Mal uso del solar

Desde el Ayuntamiento de Churriana de la Vega declaran que son conocedores de la situación desde mediados del mes de julio, coincidiendo con la versión de los afectados, e indicaron al vecino que tenía los animales en malas condiciones que debía retirarlos. De este modo, según explican desde el Ayuntamiento, las ratas comenzaron a salir por las calles en busca de cualquier alimento que quedara en la zona. «Cuando se llevaron a las gallinas, comenzó a actuar una empresa de desratización», añaden.

El problema se extendió hacia el solar colindante y, por ello, el dueño ha entregado las llaves al Ayuntamiento para que puedan actuar en él. «Todo viene del mal uso del solar donde se encontraban los animales en malas condiciones», enfatizan. Además, remarcan que se está trabajando en la zona para acabar cuanto antes con dicha situación.