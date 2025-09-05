Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de las ratas. Ideal

Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial

El Ayuntamiento ha contratado a una empresa de desratización que actúa cada dos semanas en la zona

Leticia M. Cano

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:04

Decenas de vecinos de Churriana de la Vega denuncian la insalubridad y la presencia de ratas «enormes» en sus calles, un problema que declaran que ... sufren desde hace más de ocho años en el residencial La Habana. Se trata de una zona que se encuentra en el límite con Armilla y sus residentes explican que se sienten «abandonados». Por sus calles ven cada noche ratas «enormes» y, además, añaden que los contenedores y aceras están en «mal estado», junto a vías «asquerosas». Para acabar con esta situación, el Ayuntamiento ha contratado a una empresa de desratización que actúa cada dos semanas en la zona afectada.

