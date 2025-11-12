El pueblo de Granada que suspira por recuperar su campana ahora en la Catedral

Yátor suspira por recuperar su campana de la torre de la iglesia, desde hace muchos años en la Catedral de Granada. Algunos habitantes de este ... pueblo, anejo del municipio alpujarreño de Cádiar, desean que vuelva a sonar en su pueblo la campana, instrumento que desapareció durante la Guerra Civil tras ser derribada al suelo por unos republicanos. Muchos años después se supo que la campana no fue fundida para armamento, como sucedió en otros lugares, sino que se encuentra funcionando en la torre de la iglesia catedral de Granada. Yátor fue municipio independiente hasta 1972 que se fusionó con Cádiar.

Hace unos años Estéban García Alonso, de Yátor, aseguró que un día se acercó con su mujer a Granada capital porque quería comprobar si era cierta la historia que contaban los mayores de que la campana de esta pequeña localidad se encontraba en la torre de la Catedral. «Mi mujer solicitó el correspondiente permiso y cuando subimos a la torre, el campanero nos enseñó todo aquello y pudimos comprobar que era cierto que la campana de la iglesia de Yátor estaba allí. La prueba definitiva fue leer la siguiente inscripción que tiene en letras de molde: «Me llamo María Concepción. Pertenezco a la parroquia de Yátor», indicó.

A los habitantes de Yátor les encantaría que la campana de su pueblo retornara a su pueblo. «La campana de Yátor tuvo mucha suerte porque después de ser precipitada al vacío desde la torre no le pasó nada. Eso sí, hizo un hoyo en la plaza, y no fue fundida para armamento porque finalizó la contienda, y sin saber como, termino la campana en la Catedral de Granada. Y no estaría demás que esa campana que lleva el nombre de Yátor vuelva a Yátor, con su sonido metálico al que tan acostumbrados estaban nuestros antepasados», terminó diciendo Estéban García.

Asegura otro vecino de Yátor, Eduardo Alonso que «los afines al bando republicano en la Guerra Civil destrozaron la iglesia de Yátor y las imágenes sagradas las quemaron. También rompieron el órgano. Y como también desapareció la campana, los toques los hacía la gente con un martillo sobre una llanta de un camión que se colocó en la torre a modo de campana. Después, en los años cincuenta del pasado siglo, se adquirió una campana más pequeña que la anterior gracias a las aportaciones de aceite que ofrecieron los cosecheros de Yátor. A un servidor y a los demás habitantes de Yátor nos gustaría que la campana que tanto sonó en nuestro pueblo volviera a su lugar de origen de manera pacífica», terminó diciendo.

La parroquia de Yátor, consagrada a la Inmaculada Concepción, data del siglo XVI y es de estilo mudéjar. Posee una nave central y una torre rematada con azulejos vidriados. Sus arcos de medio punto están adornados con mosaicos sevillanos del tipo que se encuentran en las parroquias de Santa Ana y San Ildefonso de Granada.