Un vecino del pueblo de Yátor señala el campanario de la torre de la iglesia de Yátor. R. V.

El pueblo de Granada que suspira por recuperar su campana ahora en la Catedral

La pieza de bronce desapareció en la Guerra Civil pero un matrimonio la localizó en la torre de la iglesia mayor de la capital granadina

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:22

Yátor suspira por recuperar su campana de la torre de la iglesia, desde hace muchos años en la Catedral de Granada. Algunos habitantes de este ... pueblo, anejo del municipio alpujarreño de Cádiar, desean que vuelva a sonar en su pueblo la campana, instrumento que desapareció durante la Guerra Civil tras ser derribada al suelo por unos republicanos. Muchos años después se supo que la campana no fue fundida para armamento, como sucedió en otros lugares, sino que se encuentra funcionando en la torre de la iglesia catedral de Granada. Yátor fue municipio independiente hasta 1972 que se fusionó con Cádiar.

