El pueblo de Granada rendido a Manuel Cheli, su médico histórico y comprometido

Santa Cruz del Comercio, localidad de la Comarca de Alhama, despedía el mes de mayo con uno de esos actos que todos los presentes recordarán mientras vivan. Esta población, cuyo apellido recuerda a los comerciantes de Madrid cuyos fondos recaudados permitieron su reconstrucción tras el devastador terremoto de 1884, ha demostrado ser un pueblo agradecido, en este caso con el que durante muchos años fuera su médico de familia que desde ahora da nombre a su centro de salud y será recordado con una placa con la leyenda: «A D. Manuel Cheli por su compromiso y entrega al servicio médico del pueblo. Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio. Mayo de 2025». Para mayor realce del acto, la alcaldesa del municipio, Ángeles Jiménez, contó con el respaldo del portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López como invitado especial y del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.

Tras el descubrimiento de la mencionada placa la comitiva se dirigió a la plaza del ayuntamiento donde se desarrollaría el resto del acto. En primer lugar, intervendría la alcaldesa para ofrecer un retrato completo del doctor Cheli. En sus palabras destacaría que «no es un día más para Santa Cruz del Comercio», ni se trataba de un acto institucional sino que «celebramos algo que va mucho más allá que un nombre en una placa. Hoy rendimos homenaje a una persona que, con su entrega y humanidad, se ganó el respeto y el cariño de todos».

Después contaría cómo este médico llegado desde su Siria natal en 1963 comenzó sus estudios en Madrid para terminarlos en la UGR y desde entonces «entregarse en cuerpo y alma a la medicina». Sería en 1980 cuando llega a Santa Cruz del Comercio donde se fue ganando el cariño y la confianza de todos y donde, junto a su mujer Edi, con la que compartió toda una vida de compromiso, formando una familia con cuatro hijos: Samer, Nazira, Josep y Laura que crecieron aquí. Tuvo la oportunidad de marcharse a Lanzarote pero no quiso abandonar Santa Cruz ni a sus pacientes. Y con una entrega absoluta se implicó en toda la comarca, abriendo consultas médicas en los anejos de Buenavista y Seco de Lucena (Valenzuela). También le fue reconocida su firme creencia en la sanidad pública.

A continuación la alcaldesa daría la palabra a Pedro Fernández, «defensor incansable de lo público» quien tras saludar a los alcaldes y alcaldesas de la comarca presentes se referiría a Cheli como alguien que «transforma silenciosamente la vida de quienes lo rodean» para terminar con estas palabras «gracias doctor Cheli, en mi nombre, en el nombre del Gobierno de España, por lo que diste, por cómo lo diste y por recordarnos, sin decirlo, que hay vidas que mejoran la nuestra solo por haber estado aquí». Por su parte, Patxi López, al que conoció la alcaldesa un día en una reunión y éste le prometió que un día visitaría su pueblo. «Yo no conocía al doctor Cheli. En cinco minutos me he dado cuenta de que estábamos, como dijo el poeta, ante un hombre bueno en el buen sentido de la palabra 'bueno'». Aprovechó para advertir contra la privatización de la sanidad pública y pidió «defender con uñas y dientes el sistema público universal y gratuito de salud, porque la salud es un derecho y no es un negocio».

En último lugar intervendría el homenajeado que muy emocionado, habló sin leer con el corazón en la mano para afirmar «es un orgullo y un honor estar aquí, en este pueblo que tanto quiero. Porque vosotros sois mi familia». A continuación haría un breve recorrido desde su llegada a Granada y, posteriormente a Santa Cruz siendo alcalde José Gallego, sin olvidar a la alcaldesa «por todo lo que ha hecho» y sin dejar de agradecer su presencia al resto de alcaldes, autoridades y Guardia Civil, pues «siempre la he tenido conmigo, apoyando». Mención especial tuvo para el entonces alcalde de Alhama, Antonio Molina Gómez, el 'Nono' por su colaboración para poder poner el centro de salud entre los primeros de Andalucía. Para finalizar tuvo palabras emotivas para su mujer Edi por estar siempre a su lado y por su ayuda, sobre todo, en los partos pues «aquí hemos tenido hasta trillizos y prematuros de seis meses», para terminar con una frase que resonó en la plaza: «Los llevo en el corazón, mientras viva».