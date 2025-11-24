Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El pueblo de Granada de las 72 nacionalidades que combate la despoblación

El pueblo de Granada de las 72 nacionalidades que combate la despoblación

El Ayuntamiento resalta «el impulso cultural, económico y demográfico que supone el que en torno a un tercio de la población proceda de otros países»

Ideal

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

La diversidad cultural es la mejor arma para combatir la despoblación, también supone un claro enriquecimiento cultural, y además un mayor atractivo turístico. De eso ... bien saben en Órgiva, municipio que presume de tener entre sus habitantes a personas procedentes de 72 nacionalidades diferentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  5. 5 Mueren dos personas tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  6. 6 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  7. 7 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  8. 8 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  9. 9 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  10. 10 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pueblo de Granada de las 72 nacionalidades que combate la despoblación

El pueblo de Granada de las 72 nacionalidades que combate la despoblación