El pueblo de Granada de las 72 nacionalidades que combate la despoblación
El Ayuntamiento resalta «el impulso cultural, económico y demográfico que supone el que en torno a un tercio de la población proceda de otros países»
Ideal
Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:52
La diversidad cultural es la mejor arma para combatir la despoblación, también supone un claro enriquecimiento cultural, y además un mayor atractivo turístico. De eso ... bien saben en Órgiva, municipio que presume de tener entre sus habitantes a personas procedentes de 72 nacionalidades diferentes.
Casi un tercio de la población (el 26,42%) que reside en Órgiva está compuesto por inmigrantes procedentes de otros países, lo que refleja una diversidad cultural significativa en la localidad. Otro tercio de la población orgiveña (38,20%) está compuesto habitantes procedentes de otras partes de España. Mientras que el otro tercio restante (35,38%) corresponde a los nacidos en Órgiva.
De los 2311 extranjeros y extranjeras residentes en el municipio de Órgiva, una parte importante procede de Reino Unido (754), seguido de Alemania (253), Países Bajos (171), Rumanía (153), Marruecos (138), Francia (124) e Italia con 108 residentes, y así hasta 72 nacionalidades diferentes, desde las más conocidas como Bélgica, Estados Unidos o Suiza, hasta las menos comunes como Gambia, Malasia, Sri Lanka o Sierra Leona, entre otras.
Una mezcla de culturas que se hace palpable en el municipio y que, en palabras del alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, supone «un factor muy relevante tanto a nivel social como económico y cultural». Para un municipio del tamaño de Órgiva, continúa el alcalde, «esta cifra convierte a la localidad en uno de los núcleos más multiculturales. Una diversidad que enriquece la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas, quienes conviven entre sí de manera totalmente normalizada». En definitiva, apunta el primer edil, «idiomas, costumbres, gastronomías y formas de entender el mundo que conviven en un mismo espacio, y eso nos enriquece como municipio y como personas».
«En comarcas donde la despoblación es un reto, la llegada de población extranjera contribuye en Órgiva a mantener o incluso aumentar el número de habitantes; rejuvenecer la pirámide de edad; y a sostener servicios y actividades que dependen del volumen de población» sostiene Orellana, quien concluye que «desde el Ayuntamiento seguiremos contribuyendo a generar espacios de interculturalidad y participación comunitaria, proyectando una imagen de municipio abierto, atractivo y plural».
